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西門町肯德基確定由「POP MART」接手　復古劇院造型12／29開幕

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▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）

▲西門町肯德基確定由POP MART接手，開設全球第三間旗艦店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在西門町屹立數十年的地標「肯德基台北峨眉餐廳」在2021年正式歇業之後，該店店面就一直無人進駐，直到今年5月才有開始動工的跡象，之前曾外傳將有玩具店進駐，今（12／14）正式公開新主人，將由潮玩品牌POP MART接手，配合西門町風情打造3層樓復古劇院外觀，是該品牌繼首爾、東京後的第三間全球旗艦店，預計12／29對外開幕。

「肯德基台北峨眉餐廳」位於峨嵋街和漢中街口，一直是西門町的地標門市之一，數十年光陰歷經商圈變化，該門市總是持續營業中，直到2021年8月底正式落幕，當時還有不少民眾不捨「青春回憶」，而肯德基撤出後門市也一直無人接手，直到今年5月出現動工跡象，才傳出有玩具業者準備進駐。

▲新光三越台中中港新店。（圖／各業者提供）

▲新光三越台中中港店開幕時也吸引排隊人潮。

POP MART為大陸最大的潮玩品牌，掀起的盲盒風潮席捲全球市場，繼倫敦、首爾與日本後，也在去年9／8於台灣落腳實體店面，當時旗下最紅公仔Molly登場，還祭出「太空人Molly夜明珠」限量加購活動，果然吸引粉絲們前往排長龍兼掃貨，之後也再進駐全台營收最高的新光三越台中中港店與其他百貨公司。

POP MART西門町旗艦店外觀融合了西門町紅樓的磚牆元素和百老匯風格，以金銅色系及復古招牌呈現洋樓劇院造型外觀，並且善用鑽石型建築位置及三面對外的店面優勢，利用大面玻璃營造通透空間感。

此外，各樓層外部裝飾還有不同巧思，二樓有LED以跑馬燈形式，讓人氣角色輪番現身跟路過民眾打招呼；三樓則有著2公尺高的SKULLPANDA公仔，站在窗台俯瞰整個西門廣場；四樓外的招牌寫著「Hello 108」 ，就是西門町的郵遞區號，五樓的大時鐘則會在每日營業時間的整點報時。

▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）

該旗艦店總面積達150坪，展出高達上千款潮玩，12／29開幕當日將發售限定商品，包含CLOT聯名款「MEGA α SKULLPANDA 1000% CLOT」，消費滿5,000元即可用32,800元加價購；奇幻電影《牠》聯名的「MOLLY 小丑回魂」，消費滿3,000元可用6,980元加價購。

▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）

▲「MOLLY 小丑回魂」MOLLY化身詭譎小丑；CLOT聯名款「MEGA α SKULLPANDA 1000% CLOT」均採線上抽選。

其他包括「BABY MOLLY 黑鐵色」、「Hirono Simper手辦」、「MEGA SPACE MOLLY 1000% Trevor Andrew」、「MEGA  SPACE MOLLY 400% 米妮」、「MEGA SPACE MOLLY藍寶堅尼汽車訂製版」、「MEGA SKULLPANDA 蜷川實花聯名400%」、「MEGA SPACE MOLLY 1000% 可口可樂」等都將現身開幕限定款式內，以上均有數量限制，並採線上抽選方式販售。

▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）

▲「BABY MOLLY 黑鐵色」、「Hirono Simper手辦」均採線上抽選方式販售。

今年華納兄弟首次授權台灣家居品牌「飛航模飾FLIGHT MODE」，推出哈利波特聯名寢飾，以經典的霍格華茲四學院色彩與象徵為靈感，於耶誕節前夕推出「哈利波特聖誕系列」，讓粉絲不用飛去東京哈利波特影城，也能輕鬆入手。

▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）

產品包括「四學院法蘭絨薄毯」、「聖誕節針織蓋毯」、「四學院浴/睡袍」，以及2款「聯名玄關墊」，設計取自哈利波特魔法物品劫盜地圖腳印、金探子，讓你一踏進家門就感受到濃濃的魔法氛圍，針對耶誕節來臨也推出優惠組，即起購買「學院法蘭絨薄毯+面紙套組合」或「月台旅行頸枕+天絲眼罩組合」，優惠特價1,212元。

▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）

▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）

關鍵字：

西門町, 肯德基, POP MART, 旗艦店, 飛航模飾FLIGHT MODE, 哈利波特

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