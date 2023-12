BLACKPINKＸ村上隆聯名超欠收！軟萌「黑粉小花抱枕」搶光了

實習記者施至真/綜合報導

BLINK錢包準備再度失守!這回BLACKPINK與村上隆聯名,將經典微笑小花換上BLACKPINK黑粉配色,吸睛度破表,真的太欠收,除了抱枕、吊飾,T恤和帽T也是必收清單!聯名系列目前已經正式開賣,尤其是軟萌的黑粉微笑小花抱枕,爆款上架就售罄。

▲BLACKPINKX村上隆聯名。(圖/翻攝NTWRK網站,下同)

BLACKPINK與日本當代藝術家村上隆聯名推出一系列單品,包含T恤、帽T、抱枕以及吊飾等等,除了在經典微笑小花(Kaikai Kiki Flower)上壓印「BLACKPINK」字樣LOGO,還將小花的顏色改成黑粉配色,不僅吸睛度破表,也非常實用;另外,村上隆也在聯名設計中加入新角色「Pandakashi」,使全系列更佳豐富活潑,真的太欠買!

▲超萌黑粉微笑小花抱枕太搶手,已經售罄。



▲BLACKPINKX村上隆也在聯名設計中加入新角色「Pandakashi」。(圖/翻攝IG@gastondletelier、NTWRK網站)

BLACKPINKX村上隆聯名系列,目前已經在線上正式開賣,售價落在20至350美元之間(約台幣624~10,931元),全系列19款單品還有部分有貨,黑粉微笑小花抱枕太搶手已經售罄,同配色還有鑰匙圈與掌上型遊戲,想要收藏的BLINK必須把握機會入手。

BLACKPINK成員Jennie與ROSÉ近期不約而同發布與聖誕節相關美照,只見Jennie攜手法國品牌Jacquemus拍攝Holiday系列宣傳照,從迷你短裙、白色貼身毛衣高衩裙,到綠毛衣配紅褲襪的搭配都充滿聖誕氛圍,另外,Le Chiquito迷你手袋更換上新色與絨毛邊,光看照片就心動!

ROSÉ則於聖誕節前夕推出新年年曆「Season's Greetings: From HANK & ROSÉ To You 2024」,收錄她與愛犬Hank在森林小屋中度過充滿節慶氣氛時光的美照與年曆,讓粉絲大呼畫面太可愛了。