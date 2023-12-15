BLACKPINKＸ村上隆聯名超欠收！軟萌「黑粉小花抱枕」搶光了

實習記者施至真／綜合報導

BLINK錢包準備再度失守！這回BLACKPINK與村上隆聯名，將經典微笑小花換上BLACKPINK黑粉配色，吸睛度破表，真的太欠收，除了抱枕、吊飾，T恤和帽T也是必收清單！聯名系列目前已經正式開賣，尤其是軟萌的黑粉微笑小花抱枕，爆款上架就售罄。

▲BLACKPINKＸ村上隆聯名。（圖／翻攝NTWRK網站，下同）

BLACKPINK與日本當代藝術家村上隆聯名推出一系列單品，包含T恤、帽T、抱枕以及吊飾等等，除了在經典微笑小花（Kaikai Kiki Flower）上壓印「BLACKPINK」字樣LOGO，還將小花的顏色改成黑粉配色，不僅吸睛度破表，也非常實用；另外，村上隆也在聯名設計中加入新角色「Pandakashi」，使全系列更佳豐富活潑，真的太欠買！

▲超萌黑粉微笑小花抱枕太搶手，已經售罄。



▲BLACKPINKＸ村上隆也在聯名設計中加入新角色「Pandakashi」。（圖／翻攝IG@gastondletelier、NTWRK網站）

BLACKPINKＸ村上隆聯名系列，目前已經在線上正式開賣，售價落在20至350美元之間（約台幣624～10,931元），全系列19款單品還有部分有貨，黑粉微笑小花抱枕太搶手已經售罄，同配色還有鑰匙圈與掌上型遊戲，想要收藏的BLINK必須把握機會入手。

BLACKPINK成員Jennie與ROSÉ近期不約而同發布與聖誕節相關美照，只見Jennie攜手法國品牌Jacquemus拍攝Holiday系列宣傳照，從迷你短裙、白色貼身毛衣高衩裙，到綠毛衣配紅褲襪的搭配都充滿聖誕氛圍，另外，Le Chiquito迷你手袋更換上新色與絨毛邊，光看照片就心動！

ROSÉ則於聖誕節前夕推出新年年曆「Season's Greetings: From HANK & ROSÉ To You 2024」，收錄她與愛犬Hank在森林小屋中度過充滿節慶氣氛時光的美照與年曆，讓粉絲大呼畫面太可愛了。