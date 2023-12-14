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《無人島的Diva》朴恩斌化身孤島歌姬　唱出為夢執著的暖心浪漫

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文／女子學

韓國tvN推出的電視劇《無人島的Diva》，由《德魯納酒店》、《來自星星的你》導演吳忠煥執導、《Start-Up》編劇朴惠蓮共同打造，劇情講述因故受困無人島的少女徐木河，獨自在無人島度過了與世隔絕的15年，本想踏出圓夢之路的她，不得不在漫長的荒島求生放棄成為歌手的夢想；15年後終於到達首爾，如今已31歲的她，仍有著熱愛歌唱與偶像的心，但她又該如何踏出第一步？

劇中飾演徐木河的朴恩斌，今年才剛在「百想藝術大賞」奪得TV部門大賞，因出演《非常律師禹英禑》、《戀慕》而圈粉無數的她，對於許多頗具特色且高難度的角色，都能夠完美地作演繹。劇中的徐木河，她有著春森島濃厚的地方口音、保持著16歲的心智，對所有事感到新鮮卻又帶著些許害怕，並擁有著讓人留戀的好歌喉，朴恩斌不僅要演更要親自獻唱，全新的挑戰成了本劇最大亮點。

▲《無人島的 Diva》劇照。（圖／tvN，下同）

「像水族箱內的魚一樣，要是什麼都不做就會死掉。」

居住於春森島的徐木河，16歲的她也有著一顆熱愛偶像的粉絲心，嚮往見到歌手尹蘭珠（金孝珍飾）的木河，一直有著前往首爾的夢想，無奈習慣性家暴的父親，成了阻礙她夢想的絆腳石；木河的同班同學鄭基浩，為了逃離總是無故毆打他的父親，一直在尋找機會攢錢，因此與想要錄製音樂影片的木河結為合作夥伴，也在聽到木河的歌聲後，成為了木河的第一個粉絲，決定無論如何都要讓木河當上全國第一的偶像歌手。

《無人島的Diva》首集講述男、女主角滿是傷痕的童年，住在春森島的兩人，像極了受困於水族箱的海魚，只有逃跑才能免於悲慘死亡的命運；以木河翻唱尹蘭珠的歌曲，在凝重的劇情氛圍中，添加些許樂觀開朗的情緒，衝突的不協調感，讓劇迷加深對於家暴父親的恐懼。當所有悲劇層層疊加，逃跑失敗的木河與父親共同落海，漂流到無人島撿回一命的她，看見父親屍體時，才意識到自己的夢想竟以想像不到的方式實現。

「迫切的期盼，就總有一天會以沒想到的方式實現。」

回到現代社會的徐木河，起初只有兩個目標：見到尹蘭珠、找到鄭基浩，然而15年光陰荏苒，尹蘭珠從一代天后淪落為接唱社區晚會的過氣歌手，無力繳交房租的蘭珠甚至只能居住在半地下室，而鄭基浩則是徹底失去線索，不曉得該從何找起。當初發現木河的製作人姜保傑（蔡鍾協飾）、記者姜遇學（車學沇飾），兩兄弟成為了無人島少女的唯一依靠，在同居的生活中，木河卻在兩人的身上，看見昔日摯友的影子。

來到首爾的木河，終於再次轉動停滯的人生齒輪，幫助尹蘭珠東山再起、實現夢寐以求的歌唱夢想、找到恩人基浩並表示其心意、履行與基浩答應的諾言，太多人生清單的代辦事項，更別提來自基浩父親的威脅、唱片公司的股權爭議，在《無人島的Diva》短短的12集，劇情可說是塞好塞滿，快節奏的情節推動，搭配真摯的親情互動、悅耳動聽的歌曲演唱，一點都不拖泥帶水的觀劇感受，也難怪能在收視率繳出近10的好表現。

「迫切的期盼，就總有一天會以沒想到的方式實現。」強調夢想實現的《無人島的Diva》，朴恩斌的精湛演技與滿滿的暖心金句，全集數已於Netflix上架，此外由朴恩斌演唱的插曲已上架各家平台，也將是通勤時的歌單好選擇。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 無人島的 Diva, 韓劇, 朴恩斌

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