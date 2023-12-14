誠品信義收攤倒數10天　松菸書店明年1／20起接棒24小時

▲誠品信義收攤倒數10天，松菸將在明年1月底接下24小時書店任務。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

誠品信義店進入倒數10天熄燈階段，館內商品現正5折起出清中，今（12／14）誠品宣布24小時接棒書店的「誠品松菸」，其24小時書店服務將從明年1／20開始，在中間有28天的空窗期將由南西店代打，以確保全日無休書店服務能無縫接軌。

誠品信義店即將在12／24平安夜謝幕道別，業者也正式宣布「誠品生活松菸」3F書店將於明年1／20起接棒24小時營運，強調會將目前書量擴增3倍、品項也擴大到超過10萬種，等同敦南書店規模跟大家見面。

因此近期松菸也將進入積極改裝期，以容納24小時唱片行「誠品音樂館」，以及兒童館、文具館、COOKING STUDIO等空間進駐，在改裝期間從12／24至明年1／19期間的24小時書店服務，將暫時移置誠品南西店。

誠品松菸店也在24小時書店開啟前，先迎來2間話題咖啡店進駐，包括台灣「成真咖啡ComeTrue CAFE」，進駐誠品生活松菸B1誠品表演廳旁，且獨家推出多款主餐排餐、Brunch、沙拉、TAPAS選項，並攜手台中在地餐酒館「鐵克諾」首席冠軍調酒師林俊佑，客座設計3款獨家特調。澳洲咖啡「Ten Thousand Coffee」，則將於年底前在松菸1F登場。

▲台灣「成真咖啡ComeTrue CAFE」新型態首店進駐松菸。（圖／業者提供）

▲「Ten Thousand Coffee」年底前登場。（圖／業者提供）

隨著誠品強化松菸店內涵，準備迎接結合文創園區、SOGO CITY大巨蛋店集結的新消費聚落，SOGO董事長黃晴雯在日前也表示，目前預計明年上半年，可將D區14家餐廳先開幕，她也說明開賣場是看整個商圈，也與松菸廠商有接觸，目前大巨蛋鎖定全客層，進駐品牌會呈現新面貌，且會有全台灣最漂亮的地下街，「大巨蛋不是百貨或購物中心，而是一個消費聚落」，其他區預計2024年底或2025年初開出。