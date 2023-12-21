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泰國包包必買品牌推薦！goodgoods菜籃編織包火紅、CICLO質感好秒入坑

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文／美人圈

泰國在近幾年來不僅成為旅遊勝地，同時也是購物天堂！許多繽紛可愛的服飾及包包品牌，既時髦又有設計感、質感好又不貴，讓女孩們買到手軟，選到眼花撩亂。今天編輯整理了「泰國必買包包品牌推薦」，來到泰國旅遊一定要拎一咖回家！

泰國必買包包品牌推薦

1：Just in case

泰國的小眾包包品牌「Just in case」是許多人的必買清單，在CentralWorld、Terminal 21、Central Festival EastVille等商場都能看見它的身影。不僅款式眾多、質量好，價錢還只落在800～1000泰銖（約台幣714～892元），超級划算！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲泰國小眾包包品牌「Just in case」是許多人的必買清單。（圖／IG@justincase.online，下同）

Just in case的包款除了有奶白色、奶茶色、褐色等基本素色款，也不乏有天藍色、淺紫色等糖果色系，顏色和款式的選擇多到選不出來，都太可愛啦！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

2：Repleat

主打流浪包款式的「Repleat」，以褶皺和編織風為主，五彩斑斕的花色和色系是特色之一，超適合搭配多巴胺穿搭！在CentralWorld、ICONSIAM、Paragon Department Store等購物商場都能買到，價錢落在2000～3000泰銖（約台幣1,785元起），各種大小尺寸都很實搭。

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲Repleat主打流浪包，以褶皺和編織風為主。（圖／IG@repleat_official）

Repleat以雨傘的同款材質做包面，因此他們家的包包防水、防油還容量大，既好看又能收納，真的是會選擇困難症啊！

3：Wylla.brand

泰國設計師品牌「Wylla.brand」和Repleat一樣擁有各種繽紛花色和包款造型，並以渲染的油畫風扎染包最為熱門，不僅耐裝防水還超夢幻，重點是都不到台幣1000元！櫃位位於曼谷Siam Square Soi2的KIM & CO選貨店，以及位於Ayutthaya的GRANNY SMITH選貨店都能買到唷！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲Wylla.brand油畫風扎染包最熱門。（圖／IG@wylla.brand）

4：goodgoods

位於CentralWorld商場內的「goodgoods」，以菜籃子編織包火紅，甚至要排隊搶！而goodgoods做工細膩的草編包其實是由殘疾人編織的，他們是一項公益項目，提供給殘疾人就業機會，沒想到這家店背後還有這麼暖心的故事！除了搶爆的菜籃子外，還有許多可愛的毛線編織包，簡直就是泰國必買伴手禮！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲goodgoods菜籃子編織包火紅。（圖／IG@aboutgoodgoods）

5：Buffollow

泰國的潮流設計師品牌「Buffollow」以大膽撞色的針織手提袋為主，注重豐富的線條和圖案編織，尤其是字母系列超好看！價格落在台幣400～800元間，可愛的設計、親民的價錢，怎麼不心動！Buffollow在曼谷、春武里府、清邁都買得到，擁有八個購物地點！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲Buffollow針織手提袋。（圖／IG@buff_o_llow）

6：muunsan

擁有高級感的泰國小眾品牌「muunsan」，和前面繽紛可愛的風格不同，屬於簡約又有設計感的皮革包包，有手工也有半手工的品項。他們注重環保和全球污染問題，因此使用環保皮物製作，網友評價muunsan的質感很好、好背又好看，而且時尚和品質兼具！正因為如此價格也較高，落在台幣3000～5000元間。

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲泰國小眾品牌muunsan使用環保皮物製作。（圖／IG@muunsan）

7：Gentlewoman

泰國知名品牌「Gentlewoman」大家都認識吧！因為泰版流星花園的女主角背了之後掀起一股風潮，成為近年來的爆火品牌，許多網紅、Youtuber、代購等等到泰國後都必去一趟，其中各式各樣的「字母帆布包」是必掃貨品項，質感好又耐裝，曼谷街頭的女孩們都人手一咖，根本就是最強國民包款！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲Gentlewoman成為泰國近年來的爆火品牌。（圖／IG@gentlewomanstore）

經典款的字母帆布包除了基本的米白色，還有浪漫的粉色、清新的紫色、帥氣的牛仔布等等，配上充滿夏天氣息的圖案，甜美的泰風等等！價格約從590～1000泰銖上下（約台幣528元起），目前Gentlewoman在泰國有17間分店，到泰國旅遊時一定要將它排入行程中！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲Gentlewoman字母帆布包根本就是最強國民包。（圖／gentlewomenonline官網）

8：Papapetch

小眾品牌「Papapetch」專門做remake的包包，彷彿回到中世紀的文藝復興，充滿浪漫的復古風和印花！其中翻蓋版的雲朵包超特別，花色絲巾的提帶，加上雲朵形狀的硬挺包型，黑白色的時髦現代、紅色復古可愛、粉色夢幻少女，除了素色外也有其他不同花色面料，真的太美啦！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲翻蓋版雲朵包。（圖／IG@papapetch.h，下同）

想要購買Papapetch的話可以線上訂購，也可以到位於Siam Center的The Wonder Room選貨店看看唷！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

9：polarboll

小眾時尚品牌「polarboll」以各種包款單品為主，不間斷地推陳出新各種款式的包袋，帶有Y2K感的甜酷風、溫柔芭蕾風、簡約時尚風，全都應有盡有！價格位於台幣一千多，也是十分平價！在SOS Flagship Store、SOS & SENSE Fashion Island、Central World等等都能看到。

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲小眾品牌polarboll。（圖／IG@polarboll）

濃濃Y2K風格的銀白色雲朵腋下包，也是必入手的高CP值百搭包款。

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

10：Signy

以麂皮材質小包包為主打的「Signy」也是個泰國小眾品牌，利用麂皮材質帶來成熟及質感的氣息，配上棕色、米白、深藍色等秋冬色調，為秋冬穿搭注入一股貴氣。簡約的設計較中性化，既不會過於甜美也不會太帥氣，超級百搭！

Signy在Siam Square Soi 2的Seek and keep club選貨店，以及Futurepark Rangsit的G floor都能看到它，喜歡簡約小包包的女孩們不要錯過！

11：PAVI studio

擁有平價版三宅一生之稱的「PAVI studio」，招牌就是具有設計感的W摺疊肩背包，肩帶可以選擇皮革或是面料材質，不僅可以收納到超小，重量還十分輕盈。有各種摺皺設計和風格，顏色選擇多到眼花撩亂，價格還只要1350～1450泰銖！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲平價版三宅一生PAVI studio。（圖／IG@pavistudio，下同）

PAVI studio的包款在Central World 2nd floor的Crossroom store能買到，真的是特別又好看，不買不行啊！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

12：CICLO

充滿設計感的泰國包包品牌「CICLO」，雖然造型看似簡單，卻被網友們大讚時髦又有質感！無論是優雅甜美的鏈條小包、俐落有型的半月包，還是科技感銀色包，每款包都擁有特色及巧思，獨特美學超吸引人！

▲泰國包包 。（圖／翻攝自IG）

▲CICLO被網友大讚時髦又有質感。（圖／IG@c.iclo）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 泰國, 小眾包包

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