入冬早晚溫差大！專業藥師：一天一根香蕉遠離心血管疾病

▲一天一根香蕉，有助於擴張血管、降低血壓。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活緊張壓力大，三餐不節制，不少人年末健檢都有一堆紅字待解決，屈臣氏藥師提醒，入冬早晚溫差大，心血管疾病風險高，入冬保健別輕忽，加碼分享健康補給小撇步。

#入冬溫差大，別輕忽「心血管問題」

冬天因氣溫變化大，是心血管問題的好發期，若沒有及早管理及預防，可能增加中風、心肌梗塞的風險。建議用餐時採取「先菜後肉」的進食順序，補充植物纖維避免血糖急速上升；或是一天吃一根香蕉，透過香蕉中的鉀幫助排除體內多餘的鹽分，並有助於擴張血管、降低血壓。此外也可以藉由魚油中的Omega3不飽和脂肪酸等營養素來協助調節身體狀態，屈臣氏專業藥師補充，魚油為脂溶性成分，建議於飯後服用以提升效果。

#三餐不節制導致「脂肪肝」

根據肝病防治基金會的檢查推估高達 55 %的台灣民眾罹患脂肪肝，若飲食生活習慣不當，體內累積過多三酸甘油脂與膽固醇，紅字就容易早早來報到。想要調節內臟中的三酸甘油脂，飲食上要留意飲酒適量、少吃甜食、炸物及飲料等，並搭配規律運動增加肌肉量，屈臣氏專業藥師建議可以多補充維他命B群，以促進脂肪代謝。

#年紀增長「骨質流失」要注意

骨質流失會隨著年齡增長漸進發生，對年長者來說更是危險，若出現骨質流失問題，應及早就醫進行治療，而藥物治療外，養成運動習慣、多攝取高鈣食物、減少咖啡因攝取、多曬太陽都能幫助改善骨質流失，屈臣氏專業藥師貼心叮嚀人體無法合成鈣質，因此須從飲食中攝取，建議同時補充維他命 D，增加身體對鈣的吸收效能。