難怪瘦不了！營養師曝「5大減肥誤區」：低脂食物有陷阱

▲營養師提醒加工食品吃太多，不僅降低減肥效果也影響健康。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IGgoodal_officiali

明明很努力減肥，卻老是看不到效果？少吃多動了還是瘦不下來，甚至越減越肥？小心問題就藏在你常忽略的細解裡，犯了錯誤還不自知。營養師Tun就在小紅書上分享超多人常犯的5大「減肥誤區」，不想再無效減肥，快避開以下這些NG行為。

＃蛋白質吃太少



足量的蛋白質可以幫助降低食慾、增加飽腹感，減少體重反彈，並維持或增加新陳代謝，避免肌肉流失。所以建議每餐都要確保含有高蛋白食物，而優質蛋白質的來源不僅有肉類或奶製品，像是豆腐、豆漿等豆製品和藜麥、亞麻籽也是含有較高蛋白質的食物來源。

＃膳食纖維攝取不足



足量的膳食纖維可以讓你有足夠的飽足感，減肥的過程一定要有飽腹感才不容易失敗，每天飲食都沒有滿足感，就很容造成易暴飲暴食。另外，膳食纖維也是維持腸道健康、排便順暢必不可少的關鍵。

＃愛喝含糖飲料



現代人的飲食中，糖可說是無處不在的，除了奶茶、手搖飲等含糖飲料，蛋糕、甜品等也都是含糖的「重災區」，所以糖分真的是特別需要控制的，而不喝含糖飲是能明顯減掉體重的好方法。營養師建議可以試試多喝水或改喝無糖飲料，真的能看到改變。

＃吃太多加工食品



深度加工的食品會影響腸道健康，造成身體發炎反應，其中的添加劑也特別多，建議多選擇輕加工或是天然原型食物。另外也要學會看食品標籤，盡可能在家自己料理餐點，避免吃太多外食外賣。

＃掉進低脂食物的陷阱



不少人都認為標榜低脂的食品可以幫助減肥，但營養師提醒，如果不仔細分辨，可能會適得其反。因為很多人都只看到「低脂」，但卻忽略的熱量，很多低脂食品可能會加糖、加調味，讓食物變得好吃，像是水果麥片、調味優格等，裡面都含有不少的糖分，所以一定要查看產品成分、營養列表來幫助分辨。