LIFE・經典／像美術館般的室內兒童遊戲場Shelter Inclusive Place Copal

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在優美山脈環繞下的日本山形市，2022年開幕共融式理念設計的室內兒童遊樂場「Shelter Inclusive Place Copal」，其理念與外觀引起話題，也獲得台灣2023年金點設計獎空間設計類大獎，外觀看起來就像是座美術館，且起伏的線條正好呼應背後的「藏王連峰」景致，而它更是日本首座兒童「通用遊樂設施」，即便行動不便的小朋友也能在此安心玩樂。

隨著育兒觀念的演進，在成長過程中「動」是少不了的要素之一，而在冬天漫長的山形市，擁有一間室內的大型兒童遊戲場是必須的，由建築事務所onishimaki+hyakudayuki architects / o+h操刀的Shelter Inclusive Place Copal，以當地的藏王連峰為概念，設計出山形般且圓潤如波浪的大型屋頂，從側面看去，正好呼應背後的奧羽山脈，呈現出優雅的美感。

而Shelter Inclusive Place Copal的設計特色並非只有在外觀上，負責的建築師Onishi Maki觀察到一般的公園設施，往往未考量到肢障的小朋友，他們可能需要費力地爬上樓梯，也在狹窄的通道中面臨其他小朋友的催促，所以在設計Copal時，便決定要將共融與開放的元素考量進去，設計出任何小朋友都能在此充份玩樂的空間。

室內採用大量的木頭材質，搭配黃色的燈光營造溫暖的感覺，加上白色的空間讓視覺感更大，還有一大片玻璃窗引入光線，且巧妙的將山脈風光也帶進室內，一點也沒有侷促的室內感，即便在大雪紛飛的日子，在Copal的空間裡也能如像在室外一般暢玩。

遊具的設計以大片的斜坡、結合多種攀爬設施讓孩子們發揮各式玩法，大片的溜滑梯即便有許多小孩也不顯侷促，提供大量跑跳的空間讓小孩能盡情消耗精力，搭配球池、線繩與閱讀空間消磨一整天也沒問題。

除遊戲區之外，Copal還有一個下沉式的體育館空間，兩者以平緩的坡道連接，以綠色點綴其中，整體呈現通透明亮的風格，方便較大的孩童或青少年在此進行球類與其他項目運動，這樣一個容納多元族群的新地標，也許也能激發台灣較多雨的地區，一些共融遊戲場的設計靈感，即便是在下雨天，也能有一個這樣的空間好好讓小孩放電。