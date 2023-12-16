fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／像美術館般的室內兒童遊戲場Shelter Inclusive Place Copal

>

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在優美山脈環繞下的日本山形市，2022年開幕共融式理念設計的室內兒童遊樂場「Shelter Inclusive Place Copal」，其理念與外觀引起話題，也獲得台灣2023年金點設計獎空間設計類大獎，外觀看起來就像是座美術館，且起伏的線條正好呼應背後的「藏王連峰」景致，而它更是日本首座兒童「通用遊樂設施」，即便行動不便的小朋友也能在此安心玩樂。

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

隨著育兒觀念的演進，在成長過程中「動」是少不了的要素之一，而在冬天漫長的山形市，擁有一間室內的大型兒童遊戲場是必須的，由建築事務所onishimaki+hyakudayuki architects / o+h操刀的Shelter Inclusive Place Copal，以當地的藏王連峰為概念，設計出山形般且圓潤如波浪的大型屋頂，從側面看去，正好呼應背後的奧羽山脈，呈現出優雅的美感。

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

而Shelter Inclusive Place Copal的設計特色並非只有在外觀上，負責的建築師Onishi Maki觀察到一般的公園設施，往往未考量到肢障的小朋友，他們可能需要費力地爬上樓梯，也在狹窄的通道中面臨其他小朋友的催促，所以在設計Copal時，便決定要將共融與開放的元素考量進去，設計出任何小朋友都能在此充份玩樂的空間。

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

室內採用大量的木頭材質，搭配黃色的燈光營造溫暖的感覺，加上白色的空間讓視覺感更大，還有一大片玻璃窗引入光線，且巧妙的將山脈風光也帶進室內，一點也沒有侷促的室內感，即便在大雪紛飛的日子，在Copal的空間裡也能如像在室外一般暢玩。

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

遊具的設計以大片的斜坡、結合多種攀爬設施讓孩子們發揮各式玩法，大片的溜滑梯即便有許多小孩也不顯侷促，提供大量跑跳的空間讓小孩能盡情消耗精力，搭配球池、線繩與閱讀空間消磨一整天也沒問題。

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

除遊戲區之外，Copal還有一個下沉式的體育館空間，兩者以平緩的坡道連接，以綠色點綴其中，整體呈現通透明亮的風格，方便較大的孩童或青少年在此進行球類與其他項目運動，這樣一個容納多元族群的新地標，也許也能激發台灣較多雨的地區，一些共融遊戲場的設計靈感，即便是在下雨天，也能有一個這樣的空間好好讓小孩放電。

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

▲Shelter Inclusive Place Copal。（圖／翻攝onishimaki+hyakudayuki architects / o+h建築事務所官網）

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

放屁多又好臭？營養師曝「5種食物」要少吃　豆腐豆漿也中鏢

放屁多又好臭？營養師曝「5種食物」要少吃　豆腐豆漿也中鏢

地上影子是誰的？超神奇心測剖析你的職業、個性

地上影子是誰的？超神奇心測剖析你的職業、個性

范文芳傳授「好眠秘訣」：手機不進臥室、別帶著情緒睡覺

范文芳傳授「好眠秘訣」：手機不進臥室、別帶著情緒睡覺

聖誕禮物「平價新包」推薦！GU抽繩包男女都愛　H＆M這款根本Prada平替 雙唇質感是關鍵！最新「護唇單品盤點」　養出潤澤Ｑ彈美唇 溫差大要注意！美國心臟協會提出「護心10招」、重口味的不要吃 台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因 西門町肯德基確定由「POP MART」接手　復古劇院造型12／29開幕 第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好 陀飛輪錶長出4立體空間　MB＆F大膽顛覆機械各個有玄機　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面