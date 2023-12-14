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夜深了還不想睡？身體「7個信號」告訴你別再熬夜了

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▲▼身體「7個信號」告訴你別再熬夜了 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲熬夜對身體有諸多壞處，11點前入睡最好。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

睡眠是最好的保養，但是現代人都因為各種原因晚睡熬夜，就中醫理論來說，晚上11點是膽的排毒時間，需要進入熟睡狀態，而凌晨1點是肝的排毒時間，若仍醒著是非常傷害健康的，當你晚睡已成常態，身體會發出7個信號提醒你不要再熬夜了！

#脾氣變得暴躁

耐性變差、容易為了小事情而發怒，當你發現最近自己動不動就發脾氣，整個人脾氣暴躁，代表你不能再熬夜了，必須要早一點睡覺。

#反應變得遲鈍

有時候想一件事情要想很久，明明要說出口的話，卻怎樣都想不起來，同樣一件事情，你的反應就是比別人慢半拍，剛剛朋友才和你說的話，一轉眼就忘了。

▲▼身體「7個信號」告訴你別再熬夜了 。（圖／Unsplash、Pexels）

#感冒變得頻繁

以前是健康寶寶，現在只要一感冒就容易把病程拉得很長，有時候腸胃也變得有點不舒服，這些都代表你免疫力開始下降。

#皮膚變得暗沉

以前熬夜睡一覺就神采奕奕，現在只要一熬夜，隔天能感受到肌膚粗糙，看起來相對沒光澤，即便化妝也能感受到倦容。

#體重開始上升

當睡眠不足，身體無法代謝運作，使得廢物排不出來，又因為累，所以產生報復性飢餓，反而更想吃東西，這樣惡性循環之下，要不胖都很難。

▲▼身體「7個信號」告訴你別再熬夜了 。（圖／Unsplash、Pexels）

#掉髮變多

最近洗頭發現頭髮一把一把的掉，家中地上、床上也看到不少掉落的髮絲，熬夜會使得氣虛，氣虛會使得養分無法傳達到頭皮，掉髮量就變多了。

#視線變得模糊

經常熬夜疲憊，用眼過度的下場就是視力變得模糊，以前能看到的小字，現在變得不清楚，眼睛也容易乾澀不適。

關鍵字：

熬夜, 影響, 健康, 徵兆

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