fb ig video ETtoday search mobile

Karencici「派對造型很有事」耳機當包包　與李沐化身Longchamp校園女孩

>

記者鮑璿安／台北報導

法國品牌Longchamp今（14日）舉辦2024春夏新品預覽會，邀請新生代女星李沐、Karencici搶先演繹本季的校園風單品，兩人以繽紛亮麗的Le Pliage Grigri手提包提前迎接春天，Karencici更搞笑說，今日造型很有事。

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲李沐手拿Box-Trot紫羅蘭圓形包款；Karencici耳朵上戴著Le Pliage黑色耳機包。（圖／品牌提供）

李沐這次換上品牌標誌性奔馬圖案的紫羅蘭色針織無袖上衣，疊搭天空藍短版夾克，也演繹了派對季專屬的亮片洋裝，她說這身穿搭令她想到南法盛開的小雛菊，「我很喜歡素色搭配一些亮眼的配件，正好這邊有很多」。她的視線也被半月包所吸引，直言自己是不折不扣的大包控。

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲李沐手拿Roseau新款紫羅蘭色迷你水桶包；Karencici身穿藕粉色連身洋裝及粉橘色棒球夾克 。（圖／品牌提供）

而Karencici穿著銀色金屬光澤連身裙，自嘲自己的造型「比較有事」，搭配耳朵上戴著Le Pliage黑色耳機包，拉開兩側拉鏈即可裝入小物，她說很有cool girl酷女孩的感覺，自己很喜歡輕鬆卻有造型的搭配。Karencici更許願能夠穿上美麗的衣服去旅行，對於即將到來的聖誕節，選擇哪一樣單品當自己的禮物？她看上了可以裝筆記本、水杯的包款。

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲Très Paris包款以柔軟的小牛皮突顯都市極簡風 。（圖／品牌提供）

▲▼Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲Roseau 迷你水桶包注入繁盛枝葉 。（圖／品牌提供）

Longchamp 2024 春夏系列擁有校園風的叛逆和摩登風格，大量運用溫潤暖色，如橙橘、杏黃色、草莓紅或紫羅蘭色點燃生機，Très Paris包款以柔軟的小牛皮突顯都市極簡風，輕量及寬敞實用的設計，綻放摩登時尚風格；Roseau 迷你水桶包注入繁盛枝葉，更有彩色串珠掛飾配件穿梭在服飾和包款之間，自由自在。

▲▼Tory Burch迎來 2024 春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲ Deville 包款經全新表面處理工藝和五金件演繹 。（圖／品牌提供）

▲▼Tory Burch迎來 2024 春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲Fleming以迷你包尺寸詮釋  。（圖／品牌提供）

另外，Tory Burch 2024 春夏大秀也呈現了亮眼的包款配件，將2023 秋冬系列最受歡迎的 Deville 包款經全新表面處理工藝和五金件演繹，於本季重磅回歸；街拍出鏡率極高的Fleming包款，本次首度以迷你包形式亮相秀場，凹形設計巧妙貼合髖部曲線，格外適合手捧演繹，勢必一一在明年掀起新流行趨勢。

關鍵字：

Longchamp, 李沐, Karencici

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因

台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

LV免費貼圖快下載！從聖誕用到過年　DIOR法式插畫更時髦 2023最強陸劇《蓮花樓》網推爆！10金句：既是故人，便讓他留在故事裡 清洗內褲常犯的「4個錯誤」　易導致私密處反覆感染 西門町肯德基確定由「POP MART」接手　復古劇院造型12／29開幕 「每件事都該公平」是錯誤想法　5種成功人士會避免的思考 最容易晚婚星座女Top 3 ！第一名對另一半要求極高　年紀大更有魅力　 喝咖啡減重「份量是關鍵」　一類人怎麼喝都沒用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面