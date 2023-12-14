Karencici「派對造型很有事」耳機當包包　與李沐化身Longchamp校園女孩

記者鮑璿安／台北報導

法國品牌Longchamp今（14日）舉辦2024春夏新品預覽會，邀請新生代女星李沐、Karencici搶先演繹本季的校園風單品，兩人以繽紛亮麗的Le Pliage Grigri手提包提前迎接春天，Karencici更搞笑說，今日造型很有事。





▲李沐手拿Box-Trot紫羅蘭圓形包款；Karencici耳朵上戴著Le Pliage黑色耳機包。（圖／品牌提供）

李沐這次換上品牌標誌性奔馬圖案的紫羅蘭色針織無袖上衣，疊搭天空藍短版夾克，也演繹了派對季專屬的亮片洋裝，她說這身穿搭令她想到南法盛開的小雛菊，「我很喜歡素色搭配一些亮眼的配件，正好這邊有很多」。她的視線也被半月包所吸引，直言自己是不折不扣的大包控。

▲李沐手拿Roseau新款紫羅蘭色迷你水桶包；Karencici身穿藕粉色連身洋裝及粉橘色棒球夾克 。（圖／品牌提供）

而Karencici穿著銀色金屬光澤連身裙，自嘲自己的造型「比較有事」，搭配耳朵上戴著Le Pliage黑色耳機包，拉開兩側拉鏈即可裝入小物，她說很有cool girl酷女孩的感覺，自己很喜歡輕鬆卻有造型的搭配。Karencici更許願能夠穿上美麗的衣服去旅行，對於即將到來的聖誕節，選擇哪一樣單品當自己的禮物？她看上了可以裝筆記本、水杯的包款。

▲Très Paris包款以柔軟的小牛皮突顯都市極簡風 。（圖／品牌提供）

▲Roseau 迷你水桶包注入繁盛枝葉 。（圖／品牌提供）

Longchamp 2024 春夏系列擁有校園風的叛逆和摩登風格，大量運用溫潤暖色，如橙橘、杏黃色、草莓紅或紫羅蘭色點燃生機，Très Paris包款以柔軟的小牛皮突顯都市極簡風，輕量及寬敞實用的設計，綻放摩登時尚風格；Roseau 迷你水桶包注入繁盛枝葉，更有彩色串珠掛飾配件穿梭在服飾和包款之間，自由自在。

▲ Deville 包款經全新表面處理工藝和五金件演繹 。（圖／品牌提供）

▲Fleming以迷你包尺寸詮釋 。（圖／品牌提供）

另外，Tory Burch 2024 春夏大秀也呈現了亮眼的包款配件，將2023 秋冬系列最受歡迎的 Deville 包款經全新表面處理工藝和五金件演繹，於本季重磅回歸；街拍出鏡率極高的Fleming包款，本次首度以迷你包形式亮相秀場，凹形設計巧妙貼合髖部曲線，格外適合手捧演繹，勢必一一在明年掀起新流行趨勢。