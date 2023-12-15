喜歡窺探另一半隱私的3大星座！Top 1沒安全感　查勤、偷看手機都是基本

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

就算與另一半感情再好、再親密，多數人都還是會想保有一點自己的隱私和空間，但有些人就是很喜歡窺探另一半的隱私，有的是因為沒安全感，也有人是純粹出於好奇心。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開喜歡窺探另一半隱私的3大星座，尤其Top 1沒安全感、佔有慾又強，無時無刻都想掌握另一半的所有事。

Top 3：處女座



有完美主義的處女座，連在感情上也會有追求完美的「症頭」，他們希望自己的愛情一點瑕疵都沒有，所以處女座會很執著，對另一半的要求也很高，他們無法接受另一半背叛自己。也正因如此，他們會對另一半非常好，各方面都想為另一半設想，加上他們覺得自己會喜歡的人都是非常優秀的，其他人肯定也會很喜歡，也因此容易有很重的猜疑心，就想掌握對方的大小事。

Top 2：雙魚座



愛情是需要投入和維護的，而天性浪漫多情的雙魚座本身就很懂得如何去維護愛情，但雙魚的好奇心會讓他們忍不住去調查自己的另一半，關於另一半的任何事情他們都想知道，就算是糗事、初戀是誰、朋友圈等，無論使用什麼手段，他們都會想盡辦法打聽到。所以和雙魚座談戀愛時，不如一開始就詳細的介紹，滿足他們好奇心，避免以後發生不必要的麻煩和誤會。

Top 1：天蠍座



情感濃烈的天蠍座在愛情裡很沒有安全感，佔有慾也非常強，只要另一半有任何一點的異樣都會讓他們警鈴大作，立刻提高警惕，只有掌握了另一半的一舉一動，時刻了解對方在做什麼，才能讓他們感到安心。因此利用電話、訊息甚至本人出動到現場查勤，對天蠍座來說只是家常便飯，偷看另一半手機更是正常操作，很容易讓另一半感到毫無隱私，甚至覺得被監視。