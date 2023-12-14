fb ig video ETtoday search mobile

冬季最新唇彩：NARS特霧唇筆色選超美、香奈兒唇頰蜜妝點好氣色

>

▲▼唇彩盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲年末唇妝新作話題十足。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

年末各大美妝推出不少嶄新唇妝來吸引目光，從絲霧到水光，有筆型設計，甚至有一盒兩用的唇頰霜，話題十足讓人好想擁有！

#NARS

▲▼唇彩盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

NARS 將時尚色彩透過多功能的唇筆形式，打造更精準、更絲滑的全新特霧絲柔精準唇筆，全系列 10 色，除了品牌標誌靈魂色號 #DOLCE VITA 乾燥玫瑰、#TAKE ME HOME 撩心裸橘，過往曾經引起搶購風潮的 #WALKYRIE  霸氣裸棕也再次回歸；也推出新色 #ENDLESS LOVE 炙紅濃情，共4色主打色，每色都美到不行。

#YSL

▲▼唇彩盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

2024春夏巴黎時裝周SAINT LAURENT率先預告全新色彩大勢「美拉德風」的來臨，以深淺棕色點綴熾熱橘紅，讓沉穩的棕色呈現出溫暖和熱烈。YSL奢華緞面絲絨唇膏將紅色化為烈焰愛火色調，散發神秘誘惑的溫暖質感，從楓紅到朱紅，一抹上唇更顯白；奢華緞面絨霧唇膏則以時髦美拉德棕為發想，調和焦糖褐到裸棕，將時髦與不羈結合，展現濃郁態度調色。

#CHANEL

▲▼唇彩盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

香奈兒打造全新1號紅色山茶花唇頰蜜，富含紅色山茶花精萃油和天然植物蠟，具多效用途，妝感飽和顯色同時密集保濕。潤澤霜狀質地一抹即化，唇瓣和臉頰立顯澎彈，妝點自然好氣色。

#CLARINS

▲▼唇彩盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼唇彩盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

克蘭詩推出全新唇部彩妝，包括水感光嘟唇蜜吻我唇膏兩大系列，除了含有機乳油木果油，嘟唇蜜更添加了玄米油增添唇部天然粉嫩感、吻我唇膏則添加了有機山茶花油加碼修護效果，兩款唇彩更分別含有96%與84%保養配方，展現雙唇美色同時也能穩妥呵護嬌嫩唇肌。

關鍵字：

冬季, 唇彩, 新品, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

夜深了還不想睡？身體「7個信號」告訴你別再熬夜了

夜深了還不想睡？身體「7個信號」告訴你別再熬夜了

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

西門町肯德基確定由「POP MART」接手　復古劇院造型12／29開幕

西門町肯德基確定由「POP MART」接手　復古劇院造型12／29開幕

LV免費貼圖快下載！從聖誕用到過年　DIOR法式插畫更時髦 台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因 難怪瘦不了！營養師曝「5大減肥誤區」：低脂食物有陷阱 冬季最新唇彩：NARS特霧唇筆色選超美、香奈兒唇頰蜜妝點好氣色 《京城怪物》朴敘俊、韓韶禧決戰怪物太刺激！加碼3部膽小鬼勿入 PUMA撞色德訓鞋「張員瑛同款」將開賣！鬼塚虎打造原子小金剛紅靴超有話題 第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面