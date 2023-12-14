冬季最新唇彩：NARS特霧唇筆色選超美、香奈兒唇頰蜜妝點好氣色

▲年末唇妝新作話題十足。（圖／品牌提供，以下同）
記者曾怡嘉／綜合報導
年末各大美妝推出不少嶄新唇妝來吸引目光，從絲霧到水光，有筆型設計，甚至有一盒兩用的唇頰霜，話題十足讓人好想擁有！
#NARS
NARS 將時尚色彩透過多功能的唇筆形式，打造更精準、更絲滑的全新特霧絲柔精準唇筆，全系列 10 色，除了品牌標誌靈魂色號 #DOLCE VITA 乾燥玫瑰、#TAKE ME HOME 撩心裸橘，過往曾經引起搶購風潮的 #WALKYRIE 霸氣裸棕也再次回歸；也推出新色 #ENDLESS LOVE 炙紅濃情，共4色主打色，每色都美到不行。
#YSL
2024春夏巴黎時裝周SAINT LAURENT率先預告全新色彩大勢「美拉德風」的來臨，以深淺棕色點綴熾熱橘紅，讓沉穩的棕色呈現出溫暖和熱烈。YSL奢華緞面絲絨唇膏將紅色化為烈焰愛火色調，散發神秘誘惑的溫暖質感，從楓紅到朱紅，一抹上唇更顯白；奢華緞面絨霧唇膏則以時髦美拉德棕為發想，調和焦糖褐到裸棕，將時髦與不羈結合，展現濃郁態度調色。
#CHANEL
香奈兒打造全新1號紅色山茶花唇頰蜜，富含紅色山茶花精萃油和天然植物蠟，具多效用途，妝感飽和顯色同時密集保濕。潤澤霜狀質地一抹即化，唇瓣和臉頰立顯澎彈，妝點自然好氣色。
#CLARINS
克蘭詩推出全新唇部彩妝，包括水感光嘟唇蜜與吻我唇膏兩大系列，除了含有機乳油木果油，嘟唇蜜更添加了玄米油增添唇部天然粉嫩感、吻我唇膏則添加了有機山茶花油加碼修護效果，兩款唇彩更分別含有96%與84%保養配方，展現雙唇美色同時也能穩妥呵護嬌嫩唇肌。
我想要說....