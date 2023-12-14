冬季最新唇彩：NARS特霧唇筆色選超美、香奈兒唇頰蜜妝點好氣色

▲年末唇妝新作話題十足。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

年末各大美妝推出不少嶄新唇妝來吸引目光，從絲霧到水光，有筆型設計，甚至有一盒兩用的唇頰霜，話題十足讓人好想擁有！

#NARS

NARS 將時尚色彩透過多功能的唇筆形式，打造更精準、更絲滑的 全新特霧絲柔精準唇筆 ，全系列 10 色，除了品牌標誌靈魂色號 #DOLCE VITA 乾燥玫瑰、#TAKE ME HOME 撩心裸橘，過往曾經引起搶購風潮的 #WALKYRIE 霸氣裸棕也再次回歸；也推出新色 #ENDLESS LOVE 炙紅濃情，共4色主打色，每色都美到不行。

#YSL

2024春夏巴黎時裝周SAINT LAURENT率先預告全新色彩大勢「美拉德風」的來臨，以深淺棕色點綴熾熱橘紅，讓沉穩的棕色呈現出溫暖和熱烈。 YSL奢華緞面絲絨唇膏 將紅色化為烈焰愛火色調，散發神秘誘惑的溫暖質感，從楓紅到朱紅，一抹上唇更顯白； 奢華緞面絨霧唇膏 則以時髦美拉德棕為發想，調和焦糖褐到裸棕，將時髦與不羈結合，展現濃郁態度調色。

#CHANEL

香奈兒打造全新 1號紅色山茶花唇頰蜜 ，富含紅色山茶花精萃油和天然植物蠟，具多效用途，妝感飽和顯色同時密集保濕。潤澤霜狀質地一抹即化，唇瓣和臉頰立顯澎彈，妝點自然好氣色。

#CLARINS