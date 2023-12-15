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CASETiFY新光南西店12／15開幕！限時8折優惠、周湯豪聯名禮盒搶先開賣

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▲▼ CASETiFY新光南西店開幕！限時8折優惠 。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY全台第四家概念店將在12月15日於新光三越台北南西店三館1樓正式開幕。

記者張毓容／台北報導　 圖／記者張毓容攝、品牌提供

擁有高人氣的國際知名3C配件品牌CASETiFY宣布台北第2間品牌概念店進駐新世代潮流聚集地南西商圈，將於12月15日於新光三越台北南西店三館1樓正式開幕。為歡慶開幕，不僅推出首4日2件8折的限時優惠，消費滿額還能獲得與8位全球藝術家合作設計的獨家明信片組。此外，與周湯豪個人品牌「祝您好命」第二波聯名更打造超限量禮盒，也將在新光南西店獨家首賣3日，全台僅有100組，動作不快一點真的搶不到！

▲▼ CASETiFY新光南西店開幕！限時8折優惠 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

CASETiFY自2022年9月首次登台開設實體品牌概念店，並於今年將店舖拓展至北、中、南台灣後，第4間品牌概念店選在時下新世代品味聚集地南西商圈，以旗艦店規模打造新光南西店。同樣採用開放式空間設計，搭配上粉色與藍色的主視覺漸層牆面，打造出年輕活力又帶有文創氣息的氛圍。

▲▼ CASETiFY新光南西店開幕！限時8折優惠 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

為歡慶新光南西店開幕，開幕首日12月15日起至12月18日一連四天將推出限時優惠，購買2件或以上指定商品即可享8折優惠，包含防護力與支架功能兼具的創新強悍防摔立架手機殼、輕巧MagSafe 兼容磁吸系列配件及最新 PowerThru™ 2 合1充電座等人氣商品。開幕首4日更同步推出由包含台灣人氣插畫家「右手超人」、韓國「Joguman」、「Chocolateye」與日本「matsui」等8位台日韓藝術家打造的超可愛限量獨家明信片組，凡單筆消費滿2,500元即可免費獲得。

▲▼ CASETiFY新光南西店開幕！限時8折優惠 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ CASETiFY新光南西店開幕！限時8折優惠 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

南西店新開幕的另一焦點則是與周湯豪主理的創意品牌「Wish You A Good Life祝您好命」推出第二波聯名系列，除了同步開賣外，更特別打造全球限量100份「好命限定版禮盒」，內含以明亮橘色及經典綠色的印花圖案搭配品牌經典好命LOGO設計而成的2款禮盒限定獨家鏡面手機殼、Snappy™ 磁吸手機支架及Snappy™ 磁吸卡套支架共4種商品。「好命限定版禮盒」將於12月15日至17日在新光南西店獨家首賣3日，店上也獨家展示「祝您好命」的巨型鏡面手機殼，去搶禮盒同時還可使用限定聯名濾鏡拍照打卡，拍出吸睛潮流美照。

▲▼ A&F台灣首間概念店開幕！首度引進香氛 。（圖／品牌提供）

▲A&F全台首間正價店落腳於台中三井Lalaport，佔地約140坪擁有舒適寬廣空間。

美式休閒服飾品牌Abercrombie & Fitch（A＆F）全台第一家正價店終於在本月8日在台中三井LaLaport正式開幕！佔地寬廣達140坪的台灣首間概念店不僅是全球第5家以全新「GETAWAY」形象打造的概念店，有著舒適悠閒的店裝設計，服飾風格也更多元、增加更多尺碼選擇，還正式引進香水系列，讓消費者能輕鬆自在地體驗A&F嶄新形象。而主打青少年服飾的姐妹品牌HOLLISTER也在A&F不遠處開設了全亞洲首間正價店，同樣於8日開始試營運，預計將掀起一波搶逛潮。

▲▼ A&F台灣首間概念店開幕！首度引進香氛 。（圖／品牌提供）

▲▼ A&F台灣首間概念店開幕！首度引進香氛 。（圖／品牌提供）

▲A&F形象概念店以「GETAWAY」精神為主，打造出溫馨又輕鬆愜意的氛圍。

全新A&F形象概念店以「從繁忙都市生活中抽身，感受自在悠然」的「GETAWAY」精神為主，從服裝風格到購物環境都建構出悠閒舒心的情境。店內以原木色傢俱搭配Check-in櫃檯、休閒Bar等旅店元素和躺椅、沙發區，打造溫馨又愜意的輕鬆氛圍，而首度正式引進的香水系列陳列區也設計成吧台空間，讓消費者一進到店內就能開啟自在愜意的逛店模式。

▲▼ A&F台灣首間概念店開幕！首度引進香氛 。（圖／品牌提供）

▲▼ A&F台灣首間概念店開幕！首度引進香氛 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲A&F除了主打的美式休閒風格，也加入不少新元素，像是經典小麋鹿Logo就增添花草自然元素，打造出獨特的新Logo圖騰。

在服飾系列上，A&F除了主打修身的美式休閒風格，近年來也積極在設計中加入新風格元素，增添更多俐落低調的都會時髦感，更增加尺碼選擇，提供從XXS～3XL的尺碼區間，滿足多元需求。而為展現「GETAWAY」精神。也以豐富多元的設計玩轉材質與色彩，像是常出現休閒帽T、衛衣上經典的小麋鹿Logo，就增添上花草等自然元素，打造出全新獨特標誌，推出全新「Nature Moose自然小麋鹿系列」。


►A＆F台灣首間概念店開幕！首度引進香氛系列　姊妹牌Hollister當鄰居試營運中

關鍵字：

CASETiFY, 3C, 配件, , 聯名, 周湯豪, 禮盒, 優惠

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