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「5個壞習慣」讓自己越過越差　原來的好運都被消耗掉

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▲▼「5個壞習慣」讓自己越過越差。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲別讓好運從自己手上溜走。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

有的人能把日子越過越好，抓住機會也憑藉自身著努力往成功邁進，但有的人卻是拿著一手好牌，但是因為個人種種的壞習慣，可惜了原本的好運氣，讓自己過得越來越差，一起來了解有哪些原因，你也中了嗎？

#什麼事情都不想做

生活中越來越懶也是你的寫照嗎？什麼事情都要身邊的人一個口令一個動作，最喜歡躺在沙發上，最好連腦子都不需要思考。

▲▼「5個壞習慣」讓自己越過越差。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#拖一天是一天

簡單來說就是得過且過，做事沒有鬥志，很多事情就愛拖拖拉拉，想說能拖一天是一天，別人不催我就不動，每次都在截止日前一天才在趕工，打亂了自己的生活節奏。

#三分鐘熱度

喜歡接觸新的事物，每次一開始總是拚勁十足，後來發現問題就想放棄，或是覺得有些無聊就有點想擺爛，最喜歡為自己找理由開脫，三分鐘熱度難怪成功不了。

▲▼「5個壞習慣」讓自己越過越差。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#自控力差

本有著雄心壯志想要告別從前，但想著想著又開始懶散，沒有人盯就會失控。心中有很多事情想要做，但總是花很多時間去想，幾乎很少去做，時間就這樣一分一秒流逝了。

#總是抱怨

生活中總有些不如意的事情，從不在自己身上找原因，習慣去怪別人，負能量爆棚。不檢討自己讓自己沒進步機會，你原本好運就這樣被你消耗掉了。

關鍵字：

壞習慣, 好運, 失敗, 人生

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