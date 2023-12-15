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許光漢抬頭紋見客都帥！　躍升Tiffany大使電暈粉絲

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▲▼許光漢Tiffany & FENDI 。（圖／公關照）

▲別著Tiffany石上鳥胸針的許光漢做出逗趣手勢，連帶抬頭紋也見客。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

男星許光漢今年以電影《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍第60屆金馬獎最佳男主角，雖然角逐失利，但事業運依然超旺，美國珠寶品牌Tiffany & Co.宣布邀他出任品牌大使，並一連發布多張佩戴珠寶的形象照，當中一張他別著石上鳥胸針、做出攤手姿態的俏皮模樣，即便讓他的抬頭紋見客，粉絲依然很捧場，高呼「好帥」。

▲▼許光漢Tiffany & FENDI 。（圖／公關照）

▲許光漢成為Tiffany品牌大使，演繹品牌主打的Lock手環。

許光漢與Tiffany的合作有跡可循，他曾與梁朝偉、劉嘉玲同框出席品牌於大陸舉辦的高級珠寶展，也為上海前灘太古里舉行2023聖誕佳節點燈儀式暨專門店開幕活動造勢，而11月參加金馬獎時，也戴上品牌全球首次曝光的2億元石上鳥高級珠寶系列回眸鳥胸針，足見他備受Tiffany寵愛與禮遇。年底他正式躍升為品牌大使，首波曝光的形象照中他無論是拿著瓷杯一副慵懶模樣、或是凝望他處的深情模樣，都電暈粉絲。

▲▼許光漢Tiffany & FENDI 。（圖／公關照）

▲許光漢拿著Tiffany瓷杯一派慵懶的模樣，電暈粉絲。

不僅受到珠寶品牌青睞，許光漢也是時尚品牌寵兒，擔任義大利時尚品牌FENDI大使，發表活動或服裝大秀都可見他的身影；美國服裝品牌TOMMY HILFIGER 2023秋季系列廣告也由他演繹，時尚影響力不容小覷。

▲▼許光漢Tiffany & FENDI 。（圖／公關照）

▲許光漢同時是FENDI大使，身穿冬裝示範新包。（圖／翻攝FENDI IG）

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關鍵字：

許光漢, Tiffany, Tiffany & Co., FENDI

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