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cama café會員年終慶來了「寄杯趁現在」　12／15限定15杯85折

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▲cama年終會員慶,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲cama年終會員慶開跑，平常會寄杯的消費者不妨趁此出手。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

受到許多上班族青睞的cama café，在12月推出限定2天「會員年終慶」優惠，12／15憑會員APP專屬優惠券，可享購買大杯「全品項15杯85折」，由於cama café鮮少祭出回饋活動，喜歡寄杯的消費者不如趁機入手；星巴克12月數位活動直到12／28前都能抽買一送一，今天你抽了沒？

連鎖咖啡品牌cama café連續兩個周五，推出會員年終慶活動「照亮會員日」，12／15及12／22限定2天，當天消費者憑會員APP專屬優惠券，可享購買大杯以上飲品全品項「15杯85折」或「30杯85折」優惠，對於該品牌來說85折是少見的優惠幅度，有習慣購買cama café的消費者不妨趁這時直接寄杯囤起來。

▲cama年終會員慶,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

cama café也表示，除寄杯優惠之外，在12月下載cama café APP並完成註冊成為新會員，再加碼提供3張10元全品項飲品購物抵用金，限量2萬組送完為止。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

▲星巴克數位活動買一送一來囉，這次直接長達27天優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

星巴克在12／28前推出「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」，只要進入活動網址，登入LINE或FACEBOOK等帳號點選體驗內容，完成數位遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，包括買一送一、第二杯半價等優惠券，其兌換期限為獲券日2天內。

▲星巴克買一送一。（圖／星巴克提供）

進入數位體驗之後，先選擇自己喜歡的禮物包裝，之後再選擇搭配的緞帶顏色組合起來，就可獲得專屬優惠券，整個體驗完成時間大約一分鐘，就能等著開啟優惠囉，使用者可選擇用LINE帳號、FACEBOOK帳號或GOOGLE帳號登入，優惠券會自動儲存在手機內，須注意此優惠仍有門市限定，不提供優惠門市請看文末列表。

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

另一間連鎖咖啡路易莎，也針對上午消費人潮，對自家黑卡忠實會員持續推出優惠，目前已邁入最後一個月份，12月底前黑卡會員上午11點前咖啡飲品第二杯半價、購買超值活力早餐加1元升級美式黑咖啡，上午11點後喝咖啡吃蛋糕，蛋糕享9折優惠、扣5點換任一飲品，可享定價9折優惠。

星巴克不提供買一送一優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

cama, 寄杯, 星巴克

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