直擊Gucci新設計師首個晚裝系列！朴圭瑛性感詮釋寶石裙、50年代刺繡再現

記者鮑璿安／綜合報導

時尚界今年度的人事變動之中，Gucci新任創意總監Sabato De Sarno是非常矚目又響亮的存在，繼9月發表2024春夏系列之後，首個晚裝系列「Ancora Notte」緊接著在 2023 年度 Art+Film Gala 晚會中登場。現在Gucci終於將此系列搬到亞洲新加坡登場，讓人近距離一睹工藝美學，以極簡式的新晚禮服系列開啟性感篇章，不禁讓眾人好奇，離開了極繁主義，如今的Gucci 還留下什麼？

▲本次新加坡會場帶來Ancora Notte當中5套標誌性設計禮服，亞洲首度亮相 。（圖／品牌提供）

由Sabato De Sarno創作的12 套Ancora Notte晚裝禮服系列，重塑輕盈廓形徹底模糊日夜界線，不再刻意去強調Gucci過往極繁印花、GG Logo，但Sabato選擇將義大利的精緻工藝貫徹其中，緊扣品牌經典之作，在檔案庫中尋找1950 年代往昔元素，打造出創作難度相當高的、如第二層肌膚的精緻刺繡；而具有野心的Gucci Ancora Rosso酒紅色渲染上縐綢洋裝，向90 年代致敬的迷你短褲回歸主流，譜出更現代化、實穿的模樣。





▲Sabato De Sarno十分懂得營造女性唯美曲線。（圖／品牌提供）

▲簡潔的G字母在腰間銜接。（圖／品牌提供）

▲Sabato De Sarno在Valentino 任職 14 年期間累積下的深厚剪裁、配色功底，格外貼近女性，亦使其散發出迷人光澤感。（圖／記者鮑璿安攝）

本次新加坡會場帶來Ancora Notte當中5套標誌性設計禮服，一襲鏤空蕾絲領口設計的浪漫洋裝，靈感源自1950 年代精巧小手提包，拼接入柔和細膩的大面積閃片，在力量感和透視中取得新穎平衡，Sabato De Sarno在Valentino 任職 14 年期間累積下的深厚剪裁、配色功底，格外貼近女性，亦使其散發出迷人光澤感。設計細節更體現在腰間自然抓皺、高到大腿處的開衩、種種不對稱元素，一一成為這些素色禮服的性感開端，建構出一個輕鬆不費力的Gucci紅毯新時尚。

▲Jennifer Lopez、Jessica Chastain穿著Ancora Notte晚宴服 。（圖／CFP）

已經有不少名人演繹過 Ancora Notte，2023 年度11月 Art+Film Gala 晚會中，好萊塢女星Jennifer Lopez、Jessica Chastain、Billie Eilish等人皆穿著。近期南韓流行音樂 MAMA 頒獎典禮上，全球品牌大使朴圭瑛更搶先演繹了一套平口裙裝，緊密貼合身材，從秀上鑲滿寶石與水晶的Jackie 1961經典賈姬包延伸而來的光澤，灑落在水藍色禮服上體現華麗本色，點亮燦爛的夜晚，在年輕世代間引發話題。





▲全球品牌大使朴圭瑛的演繹，在年輕族群間引起話題 。（圖／CFP）

Ancora Notte對於Gucci而言意義多元，除了是2024春夏「Gucci Ancora」系列的「意猶未盡」，更是Sabato De Sarno樹立「New Gucci」工藝美學的驚喜之作，如果大眾對於前任創意總監 Alessandro Michele 的印象是搞怪，那麼Sabato De Sarno的設計專注實穿層面，會是衣櫥中經典必備的款式，連晚禮服也讓年輕族群傾心，如他所說「設計以真實生活為出發點，作品以歡樂和充滿人性的風貌呈現。」用低調卻個性化的巧思，奠定他的設計因子，讓你「ancora」（義大利文「再」）再一次愛上Gucci。

▲閨蜜組合坎達兒珍娜（右）與海莉比伯出席奧斯卡電影博物館晚宴 。（圖／路透）

▲Kendall Jenner 演繹Fendi 2023 秋冬高級訂製系列禮服。（圖／路透）

日前於洛杉磯登場的2023奧斯卡電影博物館晚宴（Academy Museum）也展現了紅毯美學，超模Kendall Jenner﻿選擇了Fendi 2023 秋冬高級訂製系列禮服，用以鮮明的紅色系吸引視線，微高領、長袖從上至下完美貼合身線，但並未散發絲毫沉悶，特殊之處在於類似繃帶元素的收腰細節，帶來了曲線上的變化。

而小賈斯汀（Justin Bieber）愛妻Hailey Bieber選擇黑色系Saint Laurent亮片禮服，這套廓形簡潔的裙裝注入了削肩式剪裁，同樣遊走出性感曲線，與細膩的閃片元素相佐，在紅毯上閃出迷人光澤。

▲Hailey Bieber選擇黑色系Saint Laurent亮片禮服 。（圖／路透）



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