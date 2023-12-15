地上影子是誰的？超神奇心測剖析你的職業、個性

記者李薇／台北報導

最近在網路上爆紅的一個心理測驗，透過圖片的展示，可以測試出你的性格與職業，而且很多人都覺得超準，剛好自己符合這樣的個性設定以及職業傾向，難怪會火到不行。

Q：你覺得地上的影子是誰的？

A.左邊的人

B.右邊的人

A.左邊的人

你看起來對什麼事情都不在意，但其實內心很在乎別人眼光與意見，並且心裡非常希望可以獲得別人的認可與肯定；對外在事物看似親和力很夠，其實內心防備力比大多數人要強，不容易相信別人，所以想要走進你的內心很困難，但是一旦被你真心接納，你就會全心全意的付出，把對方當成朋友或是親人。

適合職業：作家、編輯、導演、歌手、設計師、畫家、主持人、記者、老師、IT等。

B.右邊的人

你是一個性格很直率坦蕩的人，對於周遭的很多事情可以說是不拘小節，但是遇到那種喜歡用小手段、做事拐彎抹角，或是總喜歡利用小聰明佔便宜的人，會非常看不起、也很討厭；在個性上因為很理性，抗壓能力強，不會輕易認輸，一旦下定決心的事情任何人都勸阻不了，有時候也會顯得很固執，越覺得你不行，你就會越努力獲得成果，讓他人刮目相看。

適合職業：建築師、律師、業務、保險、心理諮商師、會計、護師、醫生、攝影師等。