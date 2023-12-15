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新北耶誕城必去「粉紅雪花樂園」！跟好友一起拍貼紀念粉嫩時光

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

想要在聖誕節與朋友留下滿滿的回憶，拍照打卡絕對是不可缺的方式，以下就分享兩個近期很美的打卡據點，不僅可以拍照玩遊戲，還可以體驗限定包裝服務，真的超貼心。

＃東京復古百樂園

▲資生堂,心機彩妝,Acqua di Parma,香氛,香水。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

資生堂東京櫃旗下的心機彩妝從2014年以來，每年都會推出厲害的年度蜜粉「雪花香氛魔法盒」，絕美的包裝跟細膩粉質，是粉絲每年都會引頸期盼的收藏單品，至今邁入10周年，今年的雪花香氛魔法盒圖案放入了前9代的雪花設計，打造出今年的圖騰，還舉辦東京復古百樂園快閃店，可愛又好拍。

▲資生堂,心機彩妝,Acqua di Parma,香氛,香水。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以夢幻的粉紅色打造雪花摩天輪樂園風格，心機彩妝這次的拍照打卡據點超少女，只要任指一雪花拍照打卡，就可以換取一枚代幣；接下來還有幸運轉盤可以玩，只要現場押注、跟轉動輪盤同花色，就能獲得神秘驚喜禮與代幣一枚；集結兩枚代幣就能夠直接玩四格粉嫩拍貼機，可以說是新北耶誕城必去的留念景點。

＃帕爾瑪聖誕城

▲資生堂,心機彩妝,Acqua di Parma,香氛,香水。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

義大利香氛品牌Acqua di Parma首度插旗台南，開設全新的新光西門快閃店，以經典帕爾瑪城市建築設計，將經典陽光風情及濃烈節慶氛圍完美呈現，典雅的白色櫃位裝潢設計，搭配金色雪花般的圖案，細節座落經典的帽盒與聖誕樹，打造舒適頂級的體驗空間。

▲資生堂,心機彩妝,Acqua di Parma,香氛,香水。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

這次南下更是特別裝設了贈禮藝術桌，在此買香氛就有機會可以獲得包裝服務，特別適合想送禮卻又不會包裝的手殘人，同時更有客製化限定刻瓶活動，讓送禮的香氛單品能夠更有紀念意義，打造專屬的設計瓶身，在社群打卡追蹤更可以免費拿禮物，當然要衝。

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關鍵字：

資生堂, 心機彩妝, Acqua di Parma, 香氛, 香水

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