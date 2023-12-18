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5款紅色包包年末必入手！火紅「愛心」直接拎著走　這款跑趴不怕撞　

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實習記者劉于禎／綜合報導

歲末年終聚會多，挑選完絕美戰袍，不能少了一款時髦包款做搭配，而亮眼的紅色、金色就是聖誕節到跨年的首選，討喜的顏色洋溢滿滿節日喜悅，以下5款紅色包包，立刻挑一款，一路背到農曆新年沒問題。

CHARLES & KEITH 《動物方城市》短把托特包

「小CK」Charles & Keith今年與迪士尼《動物方城市》聯名，這款紅色短把托特包熱情又充滿活力，正好與兔子茱蒂警官的個性一樣滿滿正能量，方包造型附加的小包，完美復刻茱蒂的隨身小腰包，裝零錢小物或是AirPods都方便，可手提、肩背，讓你隨著穿搭盡情搭配。

▲▼ 聖誕節紅包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲CHARLES & KEITH 迪士尼《動物方城市》系列短把托特包－紅色，NT$2,990。（圖／翻攝自CHARLES & KEITH官網）

Beracamy Devon 單肩袋（釘飾鎘金紅）

巴黎小眾品牌Beracamy推出許多特殊壓紋包款在IG上爆紅，質感好完全不輸精品，是小資女的入門選擇，2023聖誕節系列將經典的Devon單肩袋帶來新色，並佈滿閃亮的釘飾，隨手一拎就充滿個性，方盒設計大小、容量很剛好，基本的手機、鑰匙、口紅小物都放得下，帶去跑趴絕對搶眼還不怕撞包。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROSSEA Donna購物袋

今年秋冬大包回歸，大容量能裝又時髦才是流行，ROSSEA這款購物袋絕對是大包控的心頭愛，由傳統的紅色庫特努織物和白色皮革製成，正中間的編織花樣十分特別，多款配色容易陷入選擇障礙，紅白與紅米線條組合推薦最耐看，不論是當公事包或是兩天一夜的旅行包都很適合。

▲▼ 聖誕節紅包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲ROSSEA Donna購物袋。（圖／翻攝自ROSSEA官網）

SIMON MILLER 心型樹脂手提包

洛杉磯品牌SIMON MILLER的包包都超有個性，這款心型手提包在曝光後就引起討論，以耐用的樹脂材質直接打造一顆立體的愛心，除了同色的皮革手提，還能換上珠鏈背帶，跑趴一背絕對艷壓全場，當作約會包還能展現滿滿心意，分別有人氣的紅色愛心、黑心、白心與Y2K銀色心，12月最新則是閃亮的金色心，不背的時候隨意擺放就是一個藝術品。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MANU ATELIER Adnan托特包

MANU ATELIER這款托特包是編輯私心最愛，使用亮面的鏽紅色皮革配上特殊外型，再以金屬扣做細節裝飾，將復古感拉滿，一眼就有聖誕節的感覺，簡單搭配率性的褲裝就非常好看有個性！

▲▼ 聖誕節紅包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲MANU ATELIER Adnan托特包。（圖／翻攝自MANU ATELIER官網）

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關鍵字：

聖誕節, 跨年, 新年, 紅色包包, CHARLES & KEITH, BERACAMY, ROSSEA, SIMON MILLER

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