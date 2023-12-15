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TAG Heuer前3貴的千萬錶襲台　實驗室培育鑽陀飛輪閃爆

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▲▼TAG Heuer,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時腕錶，16,830,000元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

實驗室培育鑽石躍上陀飛輪錶，身價飆破千萬元！TAG Heuer（泰格豪雅）今展出3款鑲嵌實驗室培育鑽石錶款，當中身價堪稱品牌歷來前3高、定價16,830,000元的Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時腕錶，以黑色噴砂陽極處理鋁製錶殼與錶鍊襯托鑽石璀璨光芒，錶冠也鑲有2.5克拉實驗室培育鑽石，最驚人的是閃爍的面盤為多晶鑽石，配上培育鑽石時標，閃爆全場。

▲▼TAG Heuer,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時腕錶編織皮帶款，11,780,000元。

考量人權與環境影響議題，TAG Heuer大膽採用實驗室培育鑽石打造千萬錶款，除了黑色鋁製鍊帶腕錶，另有搭配編織皮錶帶的Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時腕錶，兩款上千萬元的頂級錶均採用配備獨家奈米碳管游絲的瑞士天文台COSC認證Calibre Heuer 02 Tourbillon Nanograph機芯，由內而外都具革命性突破。

▲▼TAG Heuer,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera Plasma前衛粉鑽腕錶，3,000,000元。

此外，TAG Heuer還首開先例用上實驗室培育粉紅鑽，於尺寸較小、錶徑36毫米的Plasma前衛粉鑽錶的盾形Logo與錶冠鑲嵌粉紅鑽，格外出色。

▲▼TAG Heuer,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Samuel Ross極光綠陀飛輪腕錶，3,924,000元。（圖／HUBLOT提供）

同屬LVMH集團的HUBLOT（宇舶）於陀飛輪錶領域也有炫目新選擇，與潮流藝術家Samuel Ross攜手推出限量50只的Big Bang Samuel Ross極光綠陀飛輪腕錶，延續去年首款聯名腕錶的蜂巢網眼裝飾，搭配鉛灰色鈦金屬材質錶殼與錶圈，展現強烈的工業風格，搭配極光綠立體橡膠錶帶，高調吸睛，品牌另附上黑白兩色的橡膠錶帶可隨心轉換；內載自製HUB6035陀飛輪機芯，具72小時動力儲存。

►風・Luxury／運動錶鑲鑽讓人一眼瞧見　HUBLOT霸氣方錶輪廓更突出

►Seiko熊貓錶帥翻　迎製錶百周年計時錶先發

關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, HUBLOT

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