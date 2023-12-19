韓星同款秋冬帽子推薦　「Y2K甜酷貓耳」、「軟萌熊耳」本季必入手

文／美人圈

秋冬有一頂保暖又好看的帽子很重要！不僅可以當時尚的穿搭配件，更能避免頭吹風受寒。今天編輯整理了「秋冬韓星同款帽子推薦」，讓不知道怎麼抉擇的你直接Get明星同款！

秋冬韓星同款帽子推薦

1：KNWLS 貓耳帽

今年很流行的貓耳帽，隨著Y2K風格的盛行大火，許多偶像們不僅在打歌時穿搭，在私下時也是貓耳帽的粉絲！而女團NewJeans成員Hanni戴的這頂貓耳帽來自倫敦品牌KNWLS，溫潤的奶茶色系就像泰迪熊一樣可愛，超適合秋冬季節，俏皮又可愛的設計充滿搞怪少女的氣息，而且還能修飾頭型！

▲Hanni戴的貓耳帽來自倫敦品牌KNWLS。（圖／IG@newjeans_official、ssense）



2：Fallett 黑白針織帽

除了Hanni外，在新歌〈Baddie〉打歌時戴上貓耳帽的還有IVE的張員瑛！來自韓國品牌Fallett的黑白條紋針織帽，在張員瑛戴過後掀起一波搶購熱潮，不僅顏色簡單百搭，更是甜酷辣妹必備，能可愛也能性感！

▲張員瑛同款黑白條紋針織帽，네로 비니 블랙₩49,000（約NT$1,186）。（圖／Youtube@baddie、Fallett）



3：Chopova Lowena 貓耳帽

貓耳之後是兔耳朵！同為女團IVE成員的Rei則是配戴了來自Chopova Lowena的粉色兔耳帽，這個品牌是由兩位分別來自保加利亞和英國的設計師合作主理，風格時髦搞怪、充滿活力。粉黑配色搭配羊毛材質，帶來屬於冬季的Y2K辣妹風格。

▲IVE Rei戴Chopova Lowena的粉色兔耳帽。（圖／IG@ivestarship、ssense）



年初NewJeans推出專輯《OMG》時，成員們就以各種兔耳帽造型現身，為兔耳帽的潮流鋪墊，這個冬天必須來一頂！

▲NewJeans年初推出專輯就以各種兔耳帽造型現身。（圖／IG@newjeans_official）

4：GDCS TEDDY EAR BEANIE

接下來是超萌的熊耳帽！女團Red Velvet的成員瑟琪配戴的這頂熊耳帽，來自義大利時尚品牌GCDS，上面不僅有閃亮的亮片毛線，logo字樣還是水鑽，酷帥的黑色混合可愛的熊耳，甜美與街頭潮流風格兼具。

▲Red Velvet 瑟琪戴GCDS的熊耳帽，TEDDY EAR BEANIE US$185。（圖／IG@hi_sseulgi、GCDS）



5：LECYTO Angora Cat Earworm Beanie

接下來這頂真的是太可愛了！女團NMIXX成員Sullyoon，在打歌時配戴了韓國品牌LECYTO的毛帽，這頂毛帽不僅擁有小貓耳的設計，還做了兩顆小毛球在線尾，綁在下巴時真的超可愛！看起來也十分保暖，有如走在冬天雪地中的日系少女。

▲Angora Cat Earworm Beanie ₩62,000。（圖／IG@nmixx_official、LECYTO）



6：Thetis FLUFFY ANGORA TRIANGLE BALACLAVA

Red Velvet的神顏隊長Irene，簡單戴個頭巾都能使單品大爆火，這款韓國品牌Thetis的頭巾，嚴格來說不算帽子，但是已然成為大家爭相入手的配件之一。散發冬季中的法式少女感，給人超級溫柔的氛圍，配上白色的毛衣、針織衫等等都好適合！

▲Red Velvet Irene。（圖／IG@redvelvet.smtown）



▲FLUFFY ANGORA TRIANGLE BALACLAVA ₩79,000。（圖／IG@redvelvet.smtown、Thetis）



7：ALO CASHMERE BEANIE

BLACKPINK成員Jisoo曾戴美國品牌ALO的毛帽，此牌主要為運動時尚風格，在近期越來越火紅。Jisoo選擇的是簡約素色黑毛帽，中間僅有一個正方形標籤的簡單logo，顯得俐落時尚，而且這頂毛帽為羊絨材質，保暖效果超級好，到寒冷的國家旅遊也能有效禦寒！

▲Jisoo。（圖／IG@sooyaaa_）



▲CASHMERE BEANIE，NT$2,550。（圖／alo yoga）

8：Maison Michel Lara

以製作帽子聞名的法國品牌Maison Michel，在過去是許多巴黎高級訂製服指定的帽子製造商。而女團Aespa成員Winter選擇的是深棕色的小熊帽子Lara，帽子內裏有超保暖的刷毛，外觀卻做成仿舊帥氣的麂皮感，加上毛絨絨熊耳真的超俏皮。看來今年的帽子潮流是各種可愛動物耳朵啊！

▲Aespa Winter。（圖／IG@imwinter）



▲Maison Michel Lara，675€（約NT$23,169）。（圖／Maison Michel）



以上你最喜歡哪一頂呢？跟著K-POP偶像們入手絕不會錯，快在天氣變冷時挑一頂屬於你的時尚帽子吧！

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