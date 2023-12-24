5款「保濕面霜」冬天也水嫩嫩！炸彈霜網推爆、超級仙人掌邊睡邊變美

實習記者劉于禎／綜合報導

冬天臉部總是乾乾癢癢、一化妝就浮粉脫妝，因為冬季天氣乾燥，臉部比較不容易出油，所以夏天用的乳液保濕度是不夠用來支撐冬季肌膚的，一起來看看以下5款超保濕的修護面霜，讓你在冬天一樣水嫩嫩。

belif 紫芹潤澤炸彈霜，1,380元

belif炸彈霜已經推出好幾年，一直都在熱銷榜單上！許多人一到冬季臉部就瘋狂脫皮，還發癢泛紅，小編也有這個困擾，這瓶炸彈霜真的是乾皮救星，添加了紫草葉萃取，一用有感舒緩乾癢問題，搭配同系列晚安凍膜效果更好。

SEXYLOOK 西西露 仙人掌保濕補水膜，790元

仙人掌系列也是風靡一時，SEXYLOOK西西露仙人掌保濕補水膜主打睡出細緻毛孔，有效改善膚色暗沉、脫妝脫屑的問題，添加了富含98%高濃度保濕成分的超級仙人掌精華，白天可以當作持妝精華使用，而晚上擦完基礎保養後抹上它，就能讓你在睡眠期間持續鎖住水分，喚回水光肌。

▲仙人掌保濕補水膜，睡前保養用效果更好。（圖／翻攝自SEXYLOOK 西西露官網）

Cebelia絲寶麗 特潤舒效保濕乳霜，1,280元

連醫美診所都推薦的一款乳霜，Cebelia標榜孕婦、兒童都能使用，不添加酒精、防腐劑，而這款特潤舒效保濕乳霜添加了天然植物油、蜂膠、小立碗蘚等成分，能滋潤肌膚，提升肌膚自我保護機制，對舒緩肌膚乾燥很有幫助。

▲Cebelia絲寶麗 特潤舒效保濕乳霜。（圖／翻攝自etmall）

CLINIQUE倩碧 水磁場100H活水循環保濕凝膠，2,730元

一瓶多用的保濕霜，倩碧這款保濕凝膠添加了玻尿酸及蘆薈益生發酵精華，能夠解決脫皮、泛紅、粗糙等肌膚問題，另外還添加了活性蘆薈水，可以促進肌膚水循環，而除了臉部以外，指緣和乾燥髮尾也都可以使用，CP值超高。

KIEHL'S 契爾氏 金盞花精萃亮采水凝霜，2,050元

KIEHL'S金盞花化妝水是廣為人知的明星商品，而這款爆水霜可以說是升級版的化妝水，使用手摘的金盞花瓣提煉精萃，利用微囊科技將精華封存，在臉上抹開時就能立即釋放高濃度精華，強效保濕的同時也能修護肌膚屏障，網友超好評「吸收速度快」、「保水透亮有感」。

▲金盞花精萃亮采水凝霜被暱稱為「金盞花爆水霜」。（圖／翻攝自KIEHL'S契爾氏官網）