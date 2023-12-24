fb ig video ETtoday search mobile

5款「保濕面霜」冬天也水嫩嫩！炸彈霜網推爆、超級仙人掌邊睡邊變美

>

實習記者劉于禎／綜合報導

冬天臉部總是乾乾癢癢、一化妝就浮粉脫妝，因為冬季天氣乾燥，臉部比較不容易出油，所以夏天用的乳液保濕度是不夠用來支撐冬季肌膚的，一起來看看以下5款超保濕的修護面霜，讓你在冬天一樣水嫩嫩。

belif 紫芹潤澤炸彈霜，1,380元

belif炸彈霜已經推出好幾年，一直都在熱銷榜單上！許多人一到冬季臉部就瘋狂脫皮，還發癢泛紅，小編也有這個困擾，這瓶炸彈霜真的是乾皮救星，添加了紫草葉萃取，一用有感舒緩乾癢問題，搭配同系列晚安凍膜效果更好。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXYLOOK 西西露 仙人掌保濕補水膜，790元

仙人掌系列也是風靡一時，SEXYLOOK西西露仙人掌保濕補水膜主打睡出細緻毛孔，有效改善膚色暗沉、脫妝脫屑的問題，添加了富含98%高濃度保濕成分的超級仙人掌精華，白天可以當作持妝精華使用，而晚上擦完基礎保養後抹上它，就能讓你在睡眠期間持續鎖住水分，喚回水光肌。

▲▼保濕面霜。（圖／翻攝自品牌官網）

▲仙人掌保濕補水膜，睡前保養用效果更好。（圖／翻攝自SEXYLOOK 西西露官網）

Cebelia絲寶麗 特潤舒效保濕乳霜，1,280元

連醫美診所都推薦的一款乳霜，Cebelia標榜孕婦、兒童都能使用，不添加酒精、防腐劑，而這款特潤舒效保濕乳霜添加了天然植物油、蜂膠、小立碗蘚等成分，能滋潤肌膚，提升肌膚自我保護機制，對舒緩肌膚乾燥很有幫助。

▲▼保濕面霜。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Cebelia絲寶麗 特潤舒效保濕乳霜。（圖／翻攝自etmall）

CLINIQUE倩碧 水磁場100H活水循環保濕凝膠，2,730元

一瓶多用的保濕霜，倩碧這款保濕凝膠添加了玻尿酸及蘆薈益生發酵精華，能夠解決脫皮、泛紅、粗糙等肌膚問題，另外還添加了活性蘆薈水，可以促進肌膚水循環，而除了臉部以外，指緣和乾燥髮尾也都可以使用，CP值超高。

KIEHL'S 契爾氏 金盞花精萃亮采水凝霜，2,050元

KIEHL'S金盞花化妝水是廣為人知的明星商品，而這款爆水霜可以說是升級版的化妝水，使用手摘的金盞花瓣提煉精萃，利用微囊科技將精華封存，在臉上抹開時就能立即釋放高濃度精華，強效保濕的同時也能修護肌膚屏障，網友超好評「吸收速度快」、「保水透亮有感」。

▲▼保濕面霜。（圖／翻攝自品牌官網）

▲金盞花精萃亮采水凝霜被暱稱為「金盞花爆水霜」。（圖／翻攝自KIEHL'S契爾氏官網）

關鍵字：

保濕面霜, 補水, 敏感, 泛紅, sexylook西西露, belif, 倩碧, 契爾氏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

營養師：早晨建議空腹吃「6種食物」、讓你體重掉最快

營養師：早晨建議空腹吃「6種食物」、讓你體重掉最快

營養師曝「加速肌膚衰老」的9種食物！愛喝飲料小心老得快

營養師曝「加速肌膚衰老」的9種食物！愛喝飲料小心老得快

好準！挑「3種動物」1分鐘測出「你在別人眼裡的樣子」

好準！挑「3種動物」1分鐘測出「你在別人眼裡的樣子」

勞力士面盤長滿彩色泡泡　潘瑋柏、梅西撞錶也要搶一只 5部熱映電影大人小孩一起看！《旺卡》甜到心坎、《星願》陪跨年最夢幻 保養卡關難吸收？就讓「美容油」神助攻、加碼分享超實用4大用法 屏東必買伴手禮TOP 6！最美麵包店、海鴻萬巒豬腳非吃不可 聖誕節吃大餐不怕胖！營養師：主食優先選海鮮、澱粉最後吃 交往前觀察期最久星座Top 3 ！　第一名謹慎過了頭總把曖昧對象變朋友 肌膚乾燥會卡粉？小紅書「底妝倒敍法」快學、讓你妝容超服貼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面