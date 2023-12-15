從未出現過！限定「嫩粉水油」美膚質地好清爽

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

美容油分子小，同時又親膚，是很多乾性肌膚人冬季的滋養神器，以下就盤點多款美容油單品，吸收速度超快，而且美膚效果超好，一瓶從臉用到身體很可以。

＃FANCL 煥采賦活精萃油

FANCL每一季都會推出限定保養套組，每次都有很獨特的限定商品亮相，這次冬季最值得關注的就是煥采賦活精萃油，雙層粉紅色水油質地混合之後可以輕鬆打造細緻美肌，而且一點都不會覺得厚重油膩，淡淡的柑橘香調更可以讓人舒緩壓力，更有放鬆的感覺。

＃Melvita 玫瑰堅果油滾珠筆

「油保養專家」Melvita向來以多款美容油受到粉絲歡迎，植物萃取的成分使用起來更為舒壓，最近在社群爆紅的玫瑰堅果油滾珠筆，不僅可以隨身攜帶、隨時使用，不管是眼下、指緣都可以輕鬆呵護，連卡粉的鼻翼也可以先滋潤再補妝，打造服貼感妝容。

＃DR.WU 20周年限定角鯊潤澤修復精華油重量版

DR.WU旗下最熱門的除了保濕化妝水系列之外，角鯊潤澤修復精華油也很受到網友推崇，這次更是推出限定版的大容量，細膩質地一抹就很快吸收到肌膚底層，大包裝設計不管是臉部使用，還是加進身體乳都很奢華，可以讓全身肌膚都潤澤完美。

＃瑪琍嘉蘭 440潤活修護晶油

從梨果仙人掌萃取，搭配印加果油、白牡丹蓮萃取和沙棘果油，是綜合植物萃取的輕質油，可以安撫肌膚躁動，同時深層浸潤保濕，打造出澎潤飽滿的肌膚狀態，晚上使用完之後，隔天上妝也會好服貼，也可以加進粉底液裡面增添潤澤度。