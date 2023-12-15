fb ig video ETtoday search mobile

從未出現過！限定「嫩粉水油」美膚質地好清爽

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

美容油分子小，同時又親膚，是很多乾性肌膚人冬季的滋養神器，以下就盤點多款美容油單品，吸收速度超快，而且美膚效果超好，一瓶從臉用到身體很可以。

＃FANCL 煥采賦活精萃油

▲FANCL,Melvita,DR.WU,瑪琍嘉蘭,美容油,保養,。（圖／品牌提供）

FANCL每一季都會推出限定保養套組，每次都有很獨特的限定商品亮相，這次冬季最值得關注的就是煥采賦活精萃油，雙層粉紅色水油質地混合之後可以輕鬆打造細緻美肌，而且一點都不會覺得厚重油膩，淡淡的柑橘香調更可以讓人舒緩壓力，更有放鬆的感覺。

＃Melvita 玫瑰堅果油滾珠筆

▲FANCL,Melvita,DR.WU,瑪琍嘉蘭,美容油,保養,。（圖／品牌提供）

「油保養專家」Melvita向來以多款美容油受到粉絲歡迎，植物萃取的成分使用起來更為舒壓，最近在社群爆紅的玫瑰堅果油滾珠筆，不僅可以隨身攜帶、隨時使用，不管是眼下、指緣都可以輕鬆呵護，連卡粉的鼻翼也可以先滋潤再補妝，打造服貼感妝容。

＃DR.WU 20周年限定角鯊潤澤修復精華油重量版

▲FANCL,Melvita,DR.WU,瑪琍嘉蘭,美容油,保養,。（圖／品牌提供）

DR.WU旗下最熱門的除了保濕化妝水系列之外，角鯊潤澤修復精華油也很受到網友推崇，這次更是推出限定版的大容量，細膩質地一抹就很快吸收到肌膚底層，大包裝設計不管是臉部使用，還是加進身體乳都很奢華，可以讓全身肌膚都潤澤完美。

＃瑪琍嘉蘭 440潤活修護晶油

▲FANCL,Melvita,DR.WU,瑪琍嘉蘭,美容油,保養,。（圖／品牌提供）

從梨果仙人掌萃取，搭配印加果油、白牡丹蓮萃取和沙棘果油，是綜合植物萃取的輕質油，可以安撫肌膚躁動，同時深層浸潤保濕，打造出澎潤飽滿的肌膚狀態，晚上使用完之後，隔天上妝也會好服貼，也可以加進粉底液裡面增添潤澤度。

►跟前任不糾纏三大星座！TOP 1害怕無法挽回　不甘心也會斷開聯繫

►第一眼看到腳還是仙人掌？解析你真實的樣貌

►掉髮突然掉超多？身體缺乏4大營養素的警訊

 

關鍵字：

FANCL, Melvita, DR.WU, 瑪琍嘉蘭, 美容油, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

楊冪穿羽毛禮服上超市太瘋了！拎大白菜又抱白蘿蔔讓網友high翻

楊冪穿羽毛禮服上超市太瘋了！拎大白菜又抱白蘿蔔讓網友high翻

3款超好聞的木質調香氣　男女都能噴、安撫心靈提供正能量

3款超好聞的木質調香氣　男女都能噴、安撫心靈提供正能量

台灣人最愛隔離乳是它！清爽不黏膩、價格好入手真的是「CP值天花板」

台灣人最愛隔離乳是它！清爽不黏膩、價格好入手真的是「CP值天花板」

白鹿閃鑽深V辣露美胸！祖母綠禮服駕馭完美仙氣 53歲莫文蔚身材都沒變！一天3碗飯、25年前旗袍照樣穿得下 避免精緻窮存下一棟房的錢！美甲、染髮的「入坑式消費」不要做 咖啡怎麼喝才對？即溶容易胖、每天不要超過3杯 你是容易出軌的人嗎？超準心測占卜感情忠誠度 「5個壞習慣」讓自己越過越差　原來的好運都被消耗掉 喜歡窺探另一半隱私的3大星座！Top 1沒安全感　查勤、偷看手機都是基本

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面