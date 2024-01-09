大衣的季節！5款氣質時髦推薦　ZARA米色超搶手、GAP一件暖全身

實習記者劉于禎／綜合報導

冬天的穿搭絕對不能少了大衣，無論是高貴氣質還是時尚前衛，每件大衣都是個人風格的獨特體現，為低溫季節增添了熱情和魅力，還沒有入手的不妨看看以下5款又美又溫暖的大衣，讓你在寒冷中綻放自信與優雅。

ZARA 連帽柔軟大衣

率性女孩別再猶豫了，ZARA這件連帽柔軟大衣實穿又時髦，嵌線前口袋不僅能暖手，還能方便攜帶小物件，相同布料的腰帶巧妙點綴在腰間，隨興綁上就很好看，還能塑造出完美身形。簡約風格也符合時下流行的Quiet Luxury﻿，共有4款顏色，其中米色最搶手，全尺寸皆售完，補貨日近在咫尺，喜歡的人可以再等一下。

▲ZARA 連帽柔軟大衣，NT$1,990。（圖／翻攝自ZARA官網）

GAP 翻領羽絨外套

冷冷的天離不開棉被？那就一定要入手GAP這款翻領羽絨外套，內裏配備了能循環鎖住熱量的銀色遠紅外發熱布章和保暖鍍膜，一件暖全身，連Dcard網友也激推進店就被這件燒到，這款編輯自己也有買，裡面就算只穿一件背心都能在寒冷的山上保持身體溫度。

▲GAP 翻領羽絨外套，NT$7,999，折扣價NT$5,599。（圖／翻攝自GAP官網）

GU 仿皮大衣

GU這款靈感源自50年代的仿皮大衣，以鍍膜皮革布料配上毛絨內裏，直接將復古感拉滿，而胸下亮眼的口袋不僅增添時尚感，更可以保暖雙手，寬鬆版型搭配緊身褲非常好看，特價優惠千元有找，男女都適穿，選當帥氣版的情侶外套再適合不過。

▲GU 仿皮大衣，NT$990。（圖／翻攝自GU官網）

SHEIN 毛絨長大衣

今年最流行的毛毛外套你還沒入手？那你一定不能錯過深冬必備的毛絨長大衣，簡約的純色搭配超唯美的扭結紋理，再加上小V領和單排釦的設計，一穿上秒變氣質女主角，盡情展現慵懶舒適的氛圍感。

▲SHEIN 毛絨長大衣，NT$2,708。（圖／翻攝自SHEIN官網）

H&M 鋪棉綁帶大衣

H&M這款鋪棉綁帶大衣集結了流行關鍵字，寬鬆版型、長款過膝、鋪棉內裏都是冬天保暖必備，附有腰部寬帶可自由變換造型，遇到寒冷的天氣，內搭一件就足夠。

▲H&M 鋪棉綁帶大衣，約NT$1,305。（圖／翻攝自H&M官網）