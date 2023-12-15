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麗晶精品年賺70億元破歷史新高　Quiet Luxury風潮瀰漫高端市場

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▲麗晶精品耶誕優惠檔期。（圖／業者提供）

▲麗晶精品業績再創新高，今起推出耶誕檔期優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

在迎接國境開放的2023年，精品市場看似充滿挑戰，實際上熟客模式經疫情期間催化更深，使得長期經營高端市場的麗晶精品更加站穩腳步，今年麗晶精品迎來70億元營業額，破歷史新高，除了連年調漲的精品售價因素之外，與客戶的長期經營更是難以取代的關鍵因素。

疫情3年台灣貴婦無法出國，東西還是要買，內需爆發讓麗晶精品營收屢創新高，去年繳出60億元營業額，今年即便迎來國境開放，高端人士與櫃姐感情依舊，2023年再繳出70億元業績新高。

▲麗晶精品耶誕優惠檔期。（圖／業者提供）▲麗晶精品耶誕優惠檔期。（圖／業者提供）

▲MIA BOUTIQUE Carolina Herrera珍珠項鍊縮褶開衩洋裝，價格店洽；LORO PIANA KALGOORLIE 真絲混紡喀什米爾女士外套，價格店洽。

全球精品以熟客為主要客層，即便走入國外旗艦店，也不一定能買到想要的貨，疫情期間台灣精品市場血拚實力買到讓國外總部刮目相看，好貨不比國外少，自然仍是貴婦購物重點，明年即便全球都預估精品市場將出現業績成長放緩，麗晶精品仍表示全年目標上看80億元。

麗晶精品表示，珠寶表現依舊亮眼，且有年輕化的趨勢，以往珠寶主客層都在40歲以上，現在也多了不少30歲的客人，也讓百萬元以上的大單數增加20%，單筆千萬元的大單也有增加，今年黑卡會員也突破1500人新高，館內6間珠寶品牌都是全台業績最高的旗艦店。

▲麗晶精品耶誕優惠檔期。（圖／業者提供）▲麗晶精品耶誕優惠檔期。（圖／業者提供）

▲BOUCHERON Plume de Paon孔雀羽毛系列手鐲，價格店洽；CHAUMET Les Acrostiches Jeux de Liens密語手鏈，價格店洽。

此外今年在Quiet Luxury（安靜奢華）風潮的影響下，也讓麗晶精品館內本來就以低調為特色的精品如BRUNELLO CUCINELLI、GIANVITO ROSSI、STEFANO RICCI等，獲得更多超高端客青睞，成為貴婦們下一個採買重點，平均業績也默默成長30%。

▲麗晶精品耶誕優惠檔期。（圖／業者提供）▲麗晶精品耶誕優惠檔期。（圖／業者提供）

▲STEFANO RICCI推薦拼色運動外套，推薦價34,000元；GIANVITO ROSSI 瑪麗珍漆皮款式Ribbon Jane，價格店洽。

麗晶精品於12／15至明年1／1展開 「耶誕禮讚」購物季，集結五十多間國際精品，推出獨家且專屬的商品與禮盒，提供年末一連串佳節的商品饗宴，並有2間全新開幕餐飲，包括日本大阪米其林一星焼鳥 市松海外首家姐妹店「fumée」，以及米其林一星T+T旗下新品牌 「Circum-」。單日消費滿2萬元，可獲Tsubaki Salon經典原味鬆餅；滿5萬元可獲Robert Mondavi Private Selection紅酒；消費滿10萬元可獲Nachtmann曼波沙拉缽；消費滿20萬元可獲BergHOFF開瓶器三件組。

▲麗晶精品耶誕優惠檔期。（圖／業者提供）

▲日本大阪米其林一星焼鳥 市松海外首家姐妹店「fumée」。

▲麗晶精品耶誕優惠檔期。（圖／業者提供）

▲米其林一星T+T旗下新品牌 「Circum-」。

BELLAVITA寶麗廣塲「Wonderland 銀雪光影 聖誕奇跡」優惠檔期也在近期開跑，12／25前當日消費累計達指定門檻，即可兌換滿額禮，消費累計達5萬元，贈送WMF餐具八件組／HALEAKALA 美式漢堡雙人餐／會員點數166點3選一；消費滿15萬元RIEDEL紅酒杯四件組／厲家菜雙人御膳料理 套餐／會員點數500點3選一；消費滿50萬元HONEYWELL節能除濕機／勞瑞斯牛肋排餐廳四人平日午間套餐／會員點數1666點3擇一；消費滿100萬元泰國曼谷四季飯店河景房一泊一食住宿券／CLOVER BELLAVITA四人套餐或會員點數3500點3擇一。

關鍵字：

麗晶精品, 精品, 珠寶, BELLAVITA

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