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溫差大要注意！美國心臟協會提出「護心10招」、重口味的不要吃

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▲▼溫差大要注意！美國心臟協會提出「護心10招」 。（圖／Unsplash）

▲常吃重口味食物也不利於心血管健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來天氣溫差大，冬季對心臟可說是大挑戰，天氣忽冷忽熱使得血壓容易劇烈起伏，血壓不穩的人大幅增加，別以為心肌梗塞是長輩專利，營養師程涵宇就在臉書分享，美國心臟協會提出改善心血管健康的飲食指南，照著做就能保護心臟健康，以下10點請筆記。

#維持健康體重

維持健康的體重是減少心血管疾病首要任務，切勿暴飲暴食讓體重超標。

▲▼溫差大要注意！美國心臟協會提出「護心10招」 。（圖／Unsplash）

#多吃各種不同種類的蔬菜水果

多吃水果和蔬菜有利於減少死亡風險，而所吃的果蔬種類越多越好，這樣有利於攝取全面的營養素。常見的果乾，像是鳳梨乾和芒果乾以及蔬菜乾不在此內。

#吃全穀物食品

建議至少吃含51%全穀物的食品，如果家裡煮飯，至少是一半白米一半全穀雜糧糙米類。

▲▼護心10招。（圖／Unsplash）

#選擇健康蛋白質

多攝取植物豆類食物對環境也更友善，經常吃魚類和貝殼類海鮮等低脂或無脂肪乳製品，如果想吃紅肉或雞肉，可以選擇瘦肉並避免加工肉類。

#選用液體植物油

避免使用所謂熱帶油（椰子油、棕櫚油）、動物脂肪（奶油和豬油）以及部分氫化油，美國心臟健康協會建議大家使用使用大豆油、玉米油、紅花籽和葵花子油、核桃油以及亞麻籽油。同時，還有芥花油、橄欖油、花生油以及大多數堅果油等。

▲▼溫差大要注意！美國心臟協會提出「護心10招」 。（圖／Unsplash）

#加工食品越少越好

加工食品對健康有不利影響，特別是超級加工食品像是火腿、香腸，餅乾等，容易造成超重和肥胖症、心臟代謝紊亂（二型糖尿病、心血管疾病），並增加死亡率。

#少吃含糖食品和飲料

少吃加糖飲料和食品，無論是葡萄糖、右旋糖或是蔗糖，以及其他甜味劑，比如，玉米糖漿、蜂蜜、楓糖漿。

▲▼溫差大要注意！美國心臟協會提出「護心10招」 。（圖／Unsplash）

#少吃鹽

特別是要注意加工食品中、罐頭以及包裝食品中的鹽。。

#如果不喝酒最好就別開始喝，如果喝酒盡量少喝

2020至2025年美國人飲食指南繼續建議女性每天酒精飲料不要超過一杯；男性每天則不要超過兩杯。

▲▼溫差大要注意！美國心臟協會提出「護心10招」 。（圖／Unsplash）

#無論在哪裏就餐都要遵循這些飲食習慣

有益心臟健康的飲食有益一生，並強調健康飲食應該從早開始，並應該持續終生。科學證明飲食質量差與心血管疾病和死亡風險增加密切相關。

關鍵字：

護心, 心臟學會, 心臟健康

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