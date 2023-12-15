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陀飛輪錶長出4立體空間　MB＆F大膽顛覆機械各個有玄機　

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▲▼MB&F,Panerai 。（圖／公關照）

▲全新裝潢的MB&F LAB Taipei展示空間，藍色裝置為陶瓷製成的巨大透鏡反射顛倒世界，另一側懸掛海膽造型的紅色活動裝置。（圖／MB&F提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以創意複雜功能錶聞名的MB&F，於台北東區開設的MB&F LAB Taipei除了腕錶，還呈現各式各樣充滿設計感與趣味性的機械裝置，深受收藏家喜愛，如藝廊般的空間歷經重新裝潢，今以嶄新面貌再度登場，極簡的白色空間在主牆面的正與反面各掛上陶瓷製成的巨大透鏡，反射出的是顛倒世界，象徵品牌向來勇於挑戰、顛覆傳統。

▲▼MB&F,Panerai 。（圖／公關照）
▲MB&F LAB Taipei呈現《WORLD SKIES》互動裝置，能將天氣可視化。

MB&F LAB Taipei提供收藏家在玩錶之外的機械天地，可在此挑選居家或辦公空間的搶眼擺件或掛飾，例如靜止時如畫的《WORLD SKIES》互動裝置，能將天氣可視化顯示下雨、多雲，有人經過裝置時圖案也會有起伏變化；若想體驗視覺與聽覺雙享受，不能錯過MB&F攜手REUGE 打造的音樂盒《MusicMachine 1 RELOADED》。

▲▼MB&F,Panerai 。（圖／公關照）
▲MB&F攜手REUGE 打造的音樂盒《MusicMachine 1 RELOADED》，限量33件。

而為台北店重新開幕，特別引進最新力作MB&F Horological Machine Nº11 Architect時居機械藝術腕錶，以飛行陀飛輪為中心，向外延伸出4個對稱的空間體，分別顯示時間、動力儲存、溫度和校時功能，錶殼可水平旋轉，因此錶主可自由選擇要看哪個錶盤，同時也為腕錶上鍊，藍色及玫瑰金錶盤兩款各限量25只。

▲▼MB&F,Panerai 。（圖／公關照）
▲MB&F Horological Machine Nº11 Architect時居，以陀飛輪為中心向外延伸出時間、動力儲存、溫度和校時功能4個空間體，8,080,000元。

近日沛納海（Panerai）台北101概念店也經過全新裝潢重新開幕，23坪的空間融合品牌四大元素：義式風範、航海旅程、無畏勇者與頂尖工藝，最吸睛的是整面牆擺滿義大利酒，打造致敬義大利傳統的Aperitivo餐前酒文化的義式吧檯，讓顧客能在輕鬆的氛圍聊錶、賞錶。

▲▼MB&F,Panerai 。（圖／公關照）
▲沛納海台北101概念店重新裝潢正式揭幕。（圖／沛納海提供，以下同）

▲▼MB&F,Panerai 。（圖／公關照）
▲義式酒吧是沛納海台北101概念店的亮點。

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關鍵字：

MB&F, Panerai, 沛納海

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