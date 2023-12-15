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FENDI把「寶可夢哈克龍」搬上法棍包！驚喜聯手藤原浩　最Q精靈球項鍊誕生

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記者鮑璿安／台北報導

絕對是今年度最可愛聯名了，Fendi伸出友誼之手與藤原浩的 Fragment 展開合作，為迎接即將到來的龍年，更曝光FENDI x FRGMT x POKÉMON 聯名系列，當中寶可夢角色跳上Peekaboo 及 Baguette 包款，已經在社群上掀起討論！

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲FENDI攜手藤原浩 FRAGMENT 推出龍年特別版寶可夢合作系列，（依序）立體造型鏈帶款Baguette Marquetry Dratini；串珠造型Baguette； Peekaboo ISeeU Small Dragonite。（圖／品牌提供）

Fendi在年末終於派出驚喜嘉賓出場，作為Friends of Fendi的第二個系列，攜手藤原浩 FRAGMENT 推出龍年特別版寶可夢合作系列，品項涵蓋標誌性的當家包款Peekaboo及Baguette，採用了複雜精細的微珠 FF 刺繡工藝，繡有三隻寶可夢角色和流蘇，上肩時擁有靈動質感。而一款中型款式的 Peekaboo ISeeU 包款則採用了閃亮的白色鱷魚皮材質，在金屬手柄和鏈帶上加入了哈克龍和迷你龍的圖案，展現精品高級工藝與童趣風格的新穎詮釋。

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲耳環、精靈球項鍊 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名系列，小皮件Dratini。（圖／品牌提供）

迷你尺寸的經典包款和小型皮件、耳環到戒指亦是不可錯過的選擇，包括迷你龍、哈克龍，以及著名的精靈球貫穿其中，與FF logo 圖案達成默契合作，本系列將在2024年1月4日開賣。

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲Red Velvet 成員姜澀琪搶先演繹Onitsuka Tiger鬼塚虎《原子小金剛》聯名。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲紅色字樣刺繡DENTIGRE™ PUFF BOOT。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲MEXICO 66 SD。（圖／品牌提供）

時尚界聯名創造許多話題，最近Onitsuka Tiger鬼塚虎隆重宣布與日本經典漫畫《原子小金剛》跨界聯名合作，以漫畫元素為特色，系列品項涵蓋襯衫、飛行夾克、連身裙、長褲與配件；並將品牌經典鞋款MEXICO 66 SD及DENTIGRE™ PUFF BOOT重新設計推出特別版本，賦予經典鞋款全新面貌。設計細節上，MEXICO 66 SD擁有黑色角色刺繡在鞋側，充滿速度感，金屬孔眼鞋帶口、鞋底Logo皆是此次變化性重點；而紅色字樣刺繡DENTIGRE™ PUFF BOOT擁有卓越回彈性和減震效果，搭配橡膠底造型搶眼。值得一提，本次合作擁有專屬鞋盒以及提袋，台灣將於2024年1月12日起上市販售。

關鍵字：

FENDI, FRGMT, POKÉMON, 寶可夢, 藤原浩, 聯名

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