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放屁多又好臭？營養師曝「5種食物」要少吃　豆腐豆漿也中鏢

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▲▼ 營養師曝5種吃多放屁臭的食物。（示意圖／達志影像）

▲營養師分享少吃容易產氣的食物，能幫助改善容易放屁和屁味重的問題。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

放屁是人人都有的正常生理現象，但有時候在公眾場合或重要聚會中突然「排氣」，氣味又重的話，還是會讓人感到很尷尬。營養師谷傳玲就在小紅書指出有些食物容易產氣、被細菌利用發酵，吃多了容易放屁、屁味臭，若是經常放屁的人或不想在重要場合有「排氣」尷尬狀況，建議少吃以下5類食物。

▲▼ 營養師曝5種吃多放屁臭的食物。（示意圖／達志影像）

＃各種豆類及豆製品

豆類吃多了會讓屁變多，是因為豆類富含的大豆低聚糖，在結腸發酵會產生大量氣體。而會讓屁變臭是因為豆類是高蛋白食物，吃多了沒消化吸收的就會被運到大腸裡被細菌發酵，產生硫化氫，釋放出濃濃的臭雞蛋味。

＃蒜、洋蔥、韭菜、蘆筍

這些食物都富含低聚果糖，會在大腸裡發酵產氣，它們還含有豐富的含硫化合物，因此吃多了會讓屁很臭。

▲▼ 營養師曝5種吃多放屁臭的食物。（示意圖／達志影像）

＃十字花科蔬菜

十字花科蔬菜富含的棉子糖，會在大腸裡發酵產氣，且也含有含硫化合物，會讓屁變臭。而十字花花科蔬菜除了青花菜、花椰菜之外，像是大白菜、小白菜、高麗菜、芥蘭、白蘿蔔等也都是十字花科蔬菜。

＃西梅乾和西梅汁

西梅（或稱李子）富含的山梨醇也會被細菌發酵產氣。研究顯示，每天僅僅攝取5g的量就可能會導致脹氣、放屁，而大概100ml左右西梅汁就有5g的山梨醇。

▲▼ 營養師曝5種吃多放屁臭的食物。（示意圖／達志影像）

＃動物蛋白

就是肉、蛋、奶類，動物蛋白所含有的蛋氨酸、半胱胺酸、牛磺酸都含硫，吃多了會在腸道中產生氣味很重的氣體，使屁味變得更明顯、更臭。研究也發現，糞便裡硫化氫的量與紅肉吃多是有著顯著相關的，所以豬肉、羊肉、牛肉等紅肉別吃太多，紅肉一天吃手指厚、巴掌大的一塊份量就夠了。

▲▼ 營養師曝5種吃多放屁臭的食物。（示意圖／達志影像）

除了以上五類食物，谷傳玲也提醒，乳糖不耐受的人喝了牛奶也會放臭屁；又或是果糖吸收不良的人，若甜食、含糖飲料、蜂蜜和高果糖的水果，比如說香蕉、荔枝、芒果等吃多了，也會讓腸道難受、放屁變多。

關鍵字：

放屁, 臭屁, 排氣, 產氣, 臭味, 改善, 飲食, 食物, 建議, 營養師

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