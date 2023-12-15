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雙唇質感是關鍵！最新「護唇單品盤點」　養出潤澤Ｑ彈美唇

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記者曾怡嘉／綜合報導

口罩解禁，雙唇露出率大增，這時候唇部質感成為亮點，若是乾荒暗沉又顯唇紋，塗再美的唇膏都沒用，盤點最新潤唇單品，不只光你顧好雙唇，連唇周肌膚都幫你打點好。

#THREE

▲▼護唇盤點。（圖／品牌提供）

▲THREE平衡防護潤唇膏，3g，1,050元。

獨特潤澤且柔軟的修護膜層覆蓋於唇部，幫助維持濕潤狀態，打造富有活力的質感美唇。除了白天日常使用外，也可於晚間睡前使用修護唇部，也相當適合做為唇彩打底使用。

#童顏有機

▲▼護唇盤點。（圖／品牌提供）

▲童顏有機 玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華，620元。

淡雅春漾紅色來自傳統藥材天然蘇木萃取，無須卸妝也不擔心成分殘留；潤唇精華中的關鍵合成脂則採用向上再生永續製程，從廢棄紅石榴果皮中萃取固醇脂質成分；並以有機玫瑰天竺葵精油打造不致敏的有機香氛，幫助舒緩唇部乾燥不適。

#CARMEX

▲▼護唇盤點。（圖／品牌提供）

▲Carmex小蜜媞 minis 3入組(草莓/鳳梨/櫻桃)防曬SPF15修護唇膏，219元。

一次擁有3種水果口味護唇膏，迷你小巧攜帶方便，可以隨心情喜好變換不同口味的護唇膏。添加維生素E，幫助對抗唇部老化、滋潤保濕，進一步修護雙唇。

#DEW

▲▼護唇盤點。（圖／品牌提供）

▲Kanebo DEW 玻尿酸彈潤Q唇霜，640元。

訴求使嘴唇、唇周肌膚重現平滑，賦予潤澤，預防嘴唇、唇周乾燥，獨家研發玻尿酸特潤唇膜，追隨唇部動作，訴求保水效果加上抑制水分蒸發的雙重潤唇效果。

#Visée

▲▼護唇盤點。（圖／品牌提供）

▲Visée 去角質糖霜潤唇膏，340元

DonDonDonki獨家販售的去角質糖霜潤唇膏，蜜糖磨砂結晶融於雙唇幻化為護唇膏體，不須沖洗，即可溫和去除雙唇的老廢角質，同時釋放保養成分滋潤柔嫩雙唇。

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