秋冬食慾旺盛怕發胖？贏養師教「6招防暴食秘訣」：多吃高鉀水果

▲營養師分享多吃高鉀水果或含優質脂肪的食物，能幫助防止秋冬食慾旺盛暴飲暴食。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

每到秋冬季節因氣溫下降，容易讓人食慾變得旺盛，應該不少人都有類似經驗，明明剛吃飽飯沒多久，又會嘴饞想吃炸雞或是想來個蛋糕、奶茶，食慾變好但又因為寒冷懶得運動，小心一過完冬天胖了一圈。小紅書上擁有高人氣的營養師修賢就分享6招能幫助對抗秋冬食慾旺盛的小秘訣，能幫助你防止暴飲暴食，避免發胖。

＃多吃高鉀水果



嘴饞想吃甜食的話，可以多吃像是石榴、葡萄柚、柚子、柑橘等高鉀水果，尤其是時不時就想吃個蛋糕、喝杯飲料的人。鉀可以幫換緩解身體對於甜食的渴望，而且高鉀水果熱量還不高，用來替換甜食、飲料，就能少掉許多熱量和油脂、糖分。

＃補充優質脂肪



如果身體缺少優質脂肪，就會發出信號讓你想去吃重油的食物。營養師建議，一周吃2次鮭魚、鯖魚、鱈魚等深海魚，補充Omega-3脂肪酸。

＃補充維生素D



維生素D是可以通過曬太陽來補充，但因為秋冬日照時間較短，加上天氣寒冷時會讓人不想出門，能曬太陽的機會相對少很多，因此秋冬時大多數人都缺乏維生素D。而維生素D是瘦素合成中不可缺少的元素，瘦素則是控制食慾的開關，缺乏了維生素D就容易使食慾難以控制，因此建議可以口服維生素D進行補充。

＃喝點熱蔬菜湯



天氣寒冷的冬天很多人都愛喝湯，熱熱的湯一喝下肚就感覺整個人都很舒服，更有滿足感。但是減脂期不推薦喝肉湯，脂肪含量高，真的想喝湯的話，推薦喝蔬菜湯且要少油少鹽，像是海帶蛋花湯、蝦仁豆腐湯等。

＃把精緻主食換成粗糧



建議將白飯、麵條等精緻澱粉換成糙米、燕麥、藜麥等粗糧。粗糧未經深加工，膳食纖維豐富，飽腹感更強，更容易控制熱量，且營養更豐富，最重要的事粗糧口感比較粗糙，吃的時候要充分咀嚼，就能給大腦充分的時間釋放飽足訊號，就不容易吃下過量食物。但營養師也提醒，腸胃不好的人不要只吃粗糧，容易脹氣、反酸。

＃冬天可早30分鐘睡覺



營養師建議冬季可比平時早半個小時上床就寢，能幫助瘦素更好分泌，第二天起來人也更有精神。