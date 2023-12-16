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范文芳傳授「好眠秘訣」：手機不進臥室、別帶著情緒睡覺

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▲▼范文芳好眠秘訣。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

▲范文芳擁有高睡眠品質靠4招。（圖／翻攝自小紅書/范文芳，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人多半有睡不好的問題，女星范文芳就在《小紅書》分享自己睡好覺的秘訣，她提到睡覺才是變美的根本，只有把覺睡好，其他的養生方法才會奏效，她提出像是手機不進臥室、晚上8點後不進食，都是很值得學習的技巧。

#手機不進臥室

范文芳分享，很多人晚睡熬夜都是因為玩手機，她自己準備入睡第一件事情就是把手機放在客廳，給睡眠建立儀式感，當手機不放身邊後，可以在臥室和兒子聊聊天、讀本書，提醒自己做完這件事情我就要睡覺。

▲▼范文芳好眠秘訣。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

#八點以後盡量不要禁食

夜裡脾胃需要休息，若是深夜還吃東西，脾胃消化慢，反而會對身體造成負擔，進而影響睡眠質量，所以盡量在晚上8點前進食較妥當。

#助眠儀式

很多人有睡不好的困擾，這時可以試著建立自己的睡眠儀式，建議可以聽聽大自然的夏雨聲、海浪聲，或是可以以溫水泡腳，又是喝杯靈芝茶，或者點上薰衣草香氛精油，利用簡單冥想清空大腦，都可以有效幫助入眠。

▲▼范文芳好眠秘訣。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

#不要帶著情緒睡覺

氣不順，當然就睡不好覺，睡覺前可以盡量把大腦放空，告訴自己無論什麼煩惱都丟給明天解決，她也提到自己睡覺會讓房間全黑，黑到五指看不見的狀態，因燈光會使皮質醇升高，當升高就會造成壓力。

關鍵字：

范文芳, 睡眠, 秘訣

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