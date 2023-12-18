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包・開箱／PRADA派對季夯包全進化！金泰梨水晶腋下包Cleo、療癒羊絨一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

鄰近年底，節日氛圍越發濃郁，《ET FASHION》包開箱專題本篇將為大家介紹PRADA節慶主題系列，無論是耀眼奪目的水晶裝飾、細膩柔軟的羊絨皮質感，都能找到你心儀款式！

▲PRADA 。（圖／記者鮑璿安攝）

超有季節感的羊絨材質，是PRADA今年節日系列的重頭戲，為標誌性的Galleria、Arqué 、Panier手提包，甚至是倒三角形包都換上了這一療癒外衣，連肩帶也完美包裹，觸感上柔滑親膚，而結構上則維持包款原有廓形，擁有象徵性的Prada搪瓷金屬三角形LOGO，配備可拆除肩帶、皮革鑰匙圈，豐富日常搭配。

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲韓星金泰梨在形象照中也演繹了這顆Cleo綢緞水晶包，以白色花卉裝飾的連身裙搭配。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／記者鮑璿安攝）

緊接著的水晶裝飾，是派對季不可或缺的靈魂元素，這次PRADA為當家包款Cleo換上了閃爍的水晶，大大小小排列在包身上賦予奢華感受，散發出迷人光澤感，如同拎上珠寶格外閃亮。韓星金泰梨在形象照中也演繹了這顆Cleo綢緞水晶包，以白色花卉裝飾的連身裙搭配，在派對和日常皆能散發出率性時髦感受。

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲PRADA綴飾綢緞迷你萬用袋 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

若不想入手大尺寸包款，那麼加碼推薦一款小巧迷你的綴飾綢緞迷你萬用袋，吸睛度也完全沒輸，這款三角形迷你萬用袋以閃亮設計為特色，上面綴滿水晶，而可拆式鍊條手挽及搪瓷金屬三角形標誌的招牌元素，則是不敗的經典，過了年末依舊閃耀。

看更多節日系列包款

▲▼ 節日系列。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲FENDI品牌大使宋慧喬身穿充滿神秘感的午夜藍單襟外套。（圖／品牌提供）

▲▼ 節日系列。（圖／品牌提供）

▲FENDI 冬季假日系列水鑽Baguette Mini ，NT$117,800。（圖／品牌提供）

▲▼ 節日系列。（圖／品牌提供）

▲FENDI 冬季假日系列水晶造型Peekaboo ISeeU Petite ，NT$145,000。（圖／品牌提供）

FENDI品牌大使宋慧喬身穿充滿神秘感的午夜藍單襟外套，閃閃發亮的星夜印花遊走全身，迷你裙與黑絲襪疊搭露出一雙美腿線條，此外，拎上冬季假日系列Baguette，充滿季節感，打造迷人的高雅造型。FENDI今年冬季假日系列圍繞亮麗銀色展開，由水晶、鉚釘和亮片組成的華麗刺繡彰顯工藝之美，為經典Peekaboo、Baguette 和 FENDI First包款加上FF 字樣造型水晶，是年末派對不可缺少的配件。

▲▼ 節日系列。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta將經典之作交織令人驚豔的金銀雙色，為佳節揭開序幕。（圖／品牌提供）

▲▼ 節日系列。（圖／品牌提供）

▲JODIE金銀雙色線條造型手提包， NT$167,600。（圖／品牌提供）

▲▼ 節日系列。（圖／品牌提供）

▲SARDINE 編織皮革金屬提把斜背包， NT$108800。（圖／品牌提供）

而Bottega Veneta延續品牌工藝之美，玩轉出編織的多重變化性，將經典之作SARDINE注入令人驚豔的金銀雙色，與黃銅手把、編織皮革相互映襯。而熱門JODIE、全新登場的HOP包款也沒錯過節慶時刻，兩者皆創新使用金銀雙色管狀皮革，交融出獨樹一格的質感美學。

► 包・開箱／秋冬必收Tod's新包！染上療癒大地色「羊毛拼接皮革」優雅又百搭

►包・開箱／舒淇搶曬Bottega Veneta「1+1新月編織包」！一包多背法超有質感

關鍵字：

包開箱, prada, 派對, 節日

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