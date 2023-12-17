New Gucci時代爆款樂福鞋、賈姬包都變了！新設計師首秀2024春夏細節揭秘　

記者鮑璿安／新加坡報導

Gucci新任創意總監Sabato De Sarno以2024春夏開啟屬於他的「New Gucci」時代，時隔數月，GUCCI ANCORA 系列終於在亞洲首次亮相，《ET FASHION》搶先直擊，解析重點單品以及必須要知道的幕後設計細節！

▲Gucci將 ANCORA系列大秀搬到亞洲，選在新加坡在Ritz-Carlton hotel的Garden Pavilion登場 。（圖／品牌提供）

ANCORA意為「再一次」，繼 Sabato De Sarno在米蘭首秀後，Gucci將 ANCORA系列大秀搬到亞洲，選在新加坡在Ritz-Carlton hotel的Garden Pavilion登場，一座巨大的Rosso Ancora 酒紅色方盒子空降，這一抹性感沉穩的紅色系，從內而外無不透露著Gucci的野心，更是2024春夏系列貫穿整體的主色調。紅色對於Gucci而言意義很深，第一代賈姬包的內襯是酒紅色、創辦人Guccio Gucci在倫敦Savoy飯店工作時，當時電梯內的顏色也是紅色，由此可見Sabato De Sarno的感性和念舊，將情感傾注在全新系列中。

▲Rosso Ancora色調性感率性，平衡正裝和休閒風格。（圖／品牌提供）



▲Sabato De Sarno設計細節，GUCCI白色壓印、馬銜扣厚底樂福鞋。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

Sabato De Sarno在 Valentino任職14年之久，從打版到剪裁、色系拿捏上可見深厚功底，「極簡」是外界對他首秀的最常見評價，雖然與極繁分別，卻能看出許多高級感的刻畫，作為關鍵造型之一俐落的西裝外套，疊加分量感造型鍊飾，搭配上極短褲裝，模糊日夜分隔線，取其正裝和休閒風格的最佳演繹方式。GG Logo以滿版方式覆蓋在Rosso Ancora色調皮革裙裝上，並且留有性感的高開衩；透過白襯衫大面積露出皮膚，領口藏入GUCCI白色壓印，細節處則有袖釦裝飾，模特兒腳踩一雙馬銜扣厚底樂福鞋，平衡品牌經典元素，帶來新穎解讀，種種不經意皆是Sabato De Sarno對於女人味的理解。

包款配件方面，Sabato De Sarno並未大動作抹去經典，在標誌性的Jackie 1961賈姬包上疊加了均勻排列的寶石元素，從包身一路蔓延到肩帶處，確保每個角度都散發迷人光澤，背後的工藝手法則要複雜得多，先以鏤空網狀固定在皮革上，再疊加寶石水晶顯得格外璀璨，如此細膩手法也可在短版背心、復古基調吊帶裙中見到。

▲標誌性的Jackie 1961賈姬包上疊加了均勻排列的寶石元素。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲串珠流蘇尖頭高跟鞋 。（圖／品牌提供）

▲Valigeria 系列精選旅行全新單品 。（圖／品牌提供）

Gucci 極具代表性的Valigeria 系列精選旅行全新單品也搶先亮相新加坡活動現場，配搭螢光色皮革飾帶的旅行包、手提袋及拉桿行李箱、印有 GG壓紋的螢光色系橡膠皮革包款皆首次現身，行李吊牌上的小細節寫著「Gucci Firenze 1921」，象徵Gucci的起點，正式展開全新旅程。

▲泰版流星花園最帥花澤類 Dew（ Jirawat Sutivanichsak ）和Kao（Supassara Thanachart）在新加坡現場合體。

▲Prada在上海舉辦《Pradasphere II》展覽。（圖／品牌提供）

精品不斷帶來豐富多元的深度體驗，Prada日前在上海舉辦《Pradasphere II》展覽，設計師雙人組Miuccia Prada、Raf Simonss也親臨現場，本次將展示首個Prada系列迄今的近200套女裝與男裝，陳設品牌標誌性包款從Galleria到Cleo，象徵時尚的演進史。品牌更首次為上海Pradasphere獨家設計的20款裙子，展現專屬於當地的美學，展覽至2024年1月21日在位於徐匯區瑞寧路111號之START星美術館向公眾免費開放。