童裝業績王Why and 1／2全面結束營業！　網傳任何特賣都是假的

▲Why and 1/2昨於官方臉書向粉絲告別。（圖／翻攝普普熊POP BEAR臉書）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1979年、曾經是百貨童裝業績王的國產童裝品牌Why and 1/2，正式走入歷史，昨（15日）於品牌官方臉書帳號「普普熊POP BEAR」發出公告，向廣大的消費者告別，同時提醒公司包括線上購物與特賣會已完全結束營業，「任何網站或FB社團皆非官方經營與授權銷售，更未生產新品。提醒普粉慎防詐騙與仿冒，以免影響自身權益，共同維護智慧財產權」。

▲Why and 1/2童裝以繽紛色彩與可愛設計著稱。（圖／翻攝普普熊POP BEAR臉書）

國產童裝品牌Why and 1/2為台灣人王文明於1979年創立，在市場耕耘超過40年，以繽紛色彩與可愛設計廣受喜愛，不少消費者是小時候穿過，當了爸媽再買給孩子穿，與品牌建立起深厚感情，無奈受少子化與快時尚品牌進軍影響，加上新冠肺炎疫情期間不少上游布商收攤，讓曾是百貨童裝業績王的Why and 1/2，去年10月不得不忍痛做出停業的決定，歷經1年的清倉特賣，昨正式畫下句點。

▲Why and 1/2全面結束營業，任何網站或FB社團皆非官方經營與授權銷售。（圖／翻攝普普熊POP BEAR臉書）

Why and 1/2於官方臉書向粉絲告別，寫下品牌名稱創立的初衷與理想，「這個世界，我們只看到1/2，另外1/2是驚喜！只要角度一點點不一樣，就可以看見另一半世界的美好！」也鼓勵粉絲們「請繼續勇敢作夢，請努力發現更美好的1/2，請記得童年裡有普普熊的陪伴」，同時貼心提醒不會再辦特賣會，慎防詐騙與仿冒。

▲Uniqlo童裝深受家長、小孩喜愛。（圖／翻攝Uniqlo臉書）



▲Uniqlo經常與三麗鷗聯名，擄獲小朋友的心。（圖／翻攝Uniqlo臉書）

百貨童裝動輒二千元起跳，讓不少家長轉往快時尚品牌尋找適合商品，Uniqlo尤其受到歡迎，因為尺寸從初生兒至將邁入青少年階段的160公分尺寸均備，且經常跨界聯名吸引小朋友目光，例如聯名三麗鷗、迪士尼米奇等角色，或與熟悉的繪本合作推出實穿服裝，成功在童裝界佔有一席之地。