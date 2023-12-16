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頭髮掉不停？專家曝「落髮6大原因」　減肥吃太少、愛熬夜都中

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▲▼ 專家曝導致落髮6原因。（圖／達志示意圖、翻攝IG、品牌提供）

▲飲食、生活習慣到清潔，都是會影響掉髮的重要因素。（圖／翻攝pexels、IG@moeka_nozaki）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@avedajapan

現代人飲食習慣、生活作息改變，加上壓力大，越來越多人有掉髮困擾，且有年輕化趨勢，想改善落髮問題，養回健康頭皮和秀髮，先來了解你的掉髮原因是什麼！頭皮養護專家、零碳美妝品牌歐萊德就分享導致掉髮的6個主要原因，從遺傳、飲食到清潔不當全都有關。

＃先天性遺傳基因

在遺傳基因中缺乏某些促進頭髮生長的幹細胞所導致，毛囊發育缺陷、早老病、染色體缺陷等，造成的先天性禿髮或稀疏。

▲▼ 專家曝導致落髮6原因。（圖／達志示意圖、翻攝IG、品牌提供）

＃飲食及營養代謝

營養不均衡、不當減肥或吸收障礙，皆可能導致頭髮枯黃、早白或脫落。像是糖分攝取過量，在新陳代謝過程中會形成大量酸素，破壞維生素B，擾亂毛髮生長；而攝取鹽分過量，會使人體內水分滯留，導致頭皮疾病，誘發皮脂疾病、脫髮現象；若是缺乏碘、鈣、葉酸、維生素B、蛋白質、微量元素等，都會使毛囊變異、退化。

＃皮脂腺分泌異常

過多油脂容易累積成「過氧脂質」及「游離脂肪酸」阻塞毛孔，導致脂漏性皮膚炎而掉髮。常引發油膩頭皮屑、頭皮紅腫、明顯痛癢等狀況，給予適當的治療後可以恢復。

▲▼ 專家曝導致落髮6原因。（圖／達志示意圖、翻攝IG、品牌提供）

＃不當生活習慣

熬夜、失眠、酗酒、生理時鐘混亂等都是讓掉髮加速的重要原因之一。另外，酸雨落到頭皮上，會讓毛乳頭受到侵蝕，也可能導致脫髮現象。

＃神經性脫髮

多為自律神經失調所併發真菌感染，以及免疫系統、疾病與藥物、環境壓力等因素所導致，最常見為圓形禿毛症、脂漏性禿毛症。

▲▼ 專家曝導致落髮6原因。（圖／達志示意圖、翻攝IG、品牌提供）

＃精神性脫髮

像是工作壓力、焦慮或憂慮情緒等，會造成毛囊血液迴圈障礙，嚴重者會發生全禿或普禿現象。

▲▼ 專家曝導致落髮6原因。（圖／達志示意圖、翻攝IG、品牌提供）

想改善、預防掉髮狀況，除了注意均衡飲食和養成健康作息、運動習慣，頭皮的清潔保養也很重要。正確清潔頭皮避免油脂、老廢角質堆積，搭配頭皮養護調理精華，幫助維持頭皮健康，打造健康養髮環境。

▲▼ 頭髮掉不停？專家曝導致落髮6原因 。（圖／品牌提供）

▲歐萊德 咖啡因麥拉寧養髮液，50ml，NT$3,880。

天然咖啡因經國際期刊實證可強健髮根，具優異養髮效果；獨家萃取天然椰棗富含麥拉寧成分，深入頭皮肌膚幫助抵禦老化因子，養髮同時重現本色之美。

▲▼ 專家曝導致落髮6原因。（圖／達志示意圖、翻攝IG、品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，NT$350；820ml，NT$950。

以有舒緩鎮靜肌膚效果的甘草作為主要成分，搭配植萃檸檬酸與甘醇酸，製成小分子液態，讓有效成分能瞬間浸潤頭皮，快速軟化角質，以溫和方式淨化代謝頑劣油脂，暢通頭皮毛孔，使髮根更輕盈蓬鬆。

▲▼ 頭髮掉不停？專家曝導致落髮6原因 。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重升深層潔淨髮精露，200ml，NT$2,900。

添加獨家配方高嶺土、維生素E乙酸酯、爪哇萃取物，能深層吸附和消除多餘油脂和頭皮上的髒污雜質，深入毛囊根部深層淨化，改善頭皮油脂過剩，延緩頭皮老化。 

▲▼ 頭髮掉不停？專家曝導致落髮6原因 。（圖／品牌提供）

▲juliart 希沛絲賦活露，50ml，NT$4,600。

添加專利成分NcPA皙玻酸，有效活絡髮根、滋養頭皮並減緩老化，同時也加入鋸棕櫚、5α-酯化鱷梨油平衡油脂，改善頭皮出油狀況。

關鍵字：

保養, 頭髮, 頭皮, 頭髮, 頭皮護理, 養髮, 護髮, 掉髮, 落髮, 脫髮, 防脫, 原因, 改善

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