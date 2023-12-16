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每天都像無趣白開水　5個改善「生活疲倦症候群」的方法

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▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲覺得每天的生活都一成不變，想白開水一樣嗎？（圖／unsplash、pexel、pixabay、PAKUTASO）

記者蔡惠如／綜合報導

我們又到了一年之末了，這樣的情況總會催生出2種想法，第一是我們這一年到底做了什麼？另外一個念頭就是「我們背負著巨大的疲倦」，如果你在第一個問題中回答「總是一樣」、「沒做什麼」，第二個疲憊感最容易排山倒海而來，這樣的「生活疲倦症候群」，建議可透過5個方法來改善。

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

離開舒適圈
在舒適圈裡確實很有安全感，你總是知道下一步會發生什麼，你應該怎麼做，但一直在裡面會讓你對生活的熱情消磨殆盡，因為老鼠在同個圈圈裡跑著，總有一天會失去目標。如果你具有冒險的實力，就走出舒適圈吧，讓不定性激發你的熱情，在此同時，也會激發你更多能力。

▲▼工作。（圖／取自免費圖庫Pexels）

工作周也有期待的事
如果你做著日復一日都相同的工作，不妨在工作周時灌注一點期待，像是訂一間一直很想去的餐廳、跟朋友約喝一杯咖啡、準備好去換個髮型等等，每周為自己安排一個會「有期待」的行程，別讓自己總是無聊呆板的過著一天一天。

▲▼男人,男孩,打球,旅行,愛情,戀愛。（圖／翻攝自pixabay）

不要欺騙自己
區分出「轉念」跟「欺騙自己」的不同，如果覺得自己過得不好，就不要硬說自己好，不開心就直接直球對決，不想跟另一半在一起了，就別告訴自己說他已經不錯、他就是那個人、沒有其他的選擇了；工作很爛就別安慰自己說，這工作已經很好了、換了其他公司也不會比較好、還有比他更機車的上司，總有一天你會受不了，然後還賠上寶貴光陰跟他玩這麼久。

▲朋友,好友,登山,爬山。（圖／取自免費圖庫Pexels）

走進不同朋友圈
一個朋友就像一本書，可以帶給你完全不同的視野，當然有好有壞，但無論如何都是一種學習，走出去認識不同圈子的朋友，你會發現人生其實還有很多東西很好玩。

▲屬羊的朋友，連續幾個月的變動和起伏，現在趨向平穩。然而，這段時間可能讓你感到內心有些疲憊，甚至考慮轉換工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

過過沒有螢幕的生活
想一想沒有手機、電腦跟網路的話，你會去做什麼？聽一場音樂會、在街上散步、做一道菜、去健行爬山、放空或做瑜伽，聽起來都是很棒的主意，有時候放下手邊的螢幕，試試回歸現實的日子，其實喝杯咖啡看看山景、感受一下鳥鳴，都會讓你身心舒暢。

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