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星．變美／53歲張庭凍齡羨煞人　學她做足「6件事」保持最佳狀態

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▲▼張庭星變美。（圖／翻攝自小紅書/張庭）

▲張庭傳授凍齡秘訣。（圖／翻攝自小紅書/張庭）

記者曾怡嘉／台北報導　

53歲張庭駐顏有術，日前她在《小紅書》分享自己如何在繁忙工作中保持好狀態，她強調養膚必須先養身、養身先靜心，她提到不少女生到了冬天都有手腳冰冷、犯睏脫髮的毛病，以上都是因為氣血太虛，只要跟著她常做以下「6件事」，輕鬆維持最佳狀態。

▲▼張庭星變美。（圖／翻攝自小紅書/張庭）

#狠狠的睡覺

張庭說道，最好的睡覺時間應在晚上9點半以前，但現在這個社會中，想要達到這個目標幾乎不可能，而她認為最晚11點必須睡覺，這時候是肝的排毒時間，像她自己睡覺前會先看書，長久下來維持早睡習慣，隔天起床就能感到活力滿滿。

▲▼張庭星變美。（圖／翻攝自小紅書/張庭）

#靜坐

很多人會說我不會靜坐，靜不下心來，她分享自己靜坐也曾經歷過腦袋一直飄的階段，建議可以邊放音樂邊靜坐，不要評斷自己、也不要思考，試著讓自己放鬆，每天靜坐10分鐘，讓你的大腦放鬆休息。

▲▼張庭星變美。（圖／翻攝自小紅書/張庭）

#泡養生腳

不少女星都有泡腳的好習慣，不管是晚上或是一大早都可以，泡腳能讓全身放鬆，同時促進全身新陳代謝，
 

▲▼張庭星變美。（圖／翻攝自小紅書/張庭）

#金雞獨立

當拉伸的時候，可以試著做金雞獨立，這個動作能透訓練小腦功能，當金雞獨立時，一定要提臀收腹，對體態體型和鍛鍊小腦都有幫助。

▲▼張庭星變美。（圖／翻攝自小紅書/張庭）

#順時針揉腹10分鐘

消化系統的健康對身體來說很重要，試著每天給自己腹部順時針按摩10分鐘，幫助身體代謝順暢。

▲▼張庭星變美。（圖／翻攝自小紅書/張庭）

#學習卡皮巴拉的精神

遇到任何事情，都要記得「體驗」兩個字，試著把人生當作過程，每個人就是那麼一次體驗，可以把心境放鬆一些，要知道所有的疾病都是因為情緒而起，盡量控制自己的情緒，當你身心內外都健康，幸福感會自然湧現。
 

關鍵字：

張庭, 凍齡, 保養, 生活習慣

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