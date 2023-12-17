林柏宏愛上恐龍包直喊可愛！化身美拉德潮男合體吳卓源逛COACH聖誕屋

▲林柏宏化身美拉德潮男合體吳卓源，分享節日造型穿搭秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

每到年末，各大品牌都會陸續推出節慶派對系列，甚至打造出華麗璀璨的巨型聖誕樹或各種節慶藝術裝置、快閃店，搶攻年末送禮潮。美國時尚品牌COACH今年就在台北華山1914文創園區打造了高達6公尺的華麗聖誕樹和有著濃濃節慶氛圍的lighthouse多彩光屋，每個角落都超好拍，絕對是下一個打卡熱點。揭幕活動還請來戲劇男神林柏宏和「鄉民老婆」Julia吳卓源現身示範Holiday系列穿搭，林柏宏除了穿上時下最流行的「美拉德」造型，更力推恐龍造型包款，直呼低調又可愛。

新生代R&B女神Julia吳卓源選穿一襲黑色亮片小洋裝搭配皮革騎士外套和綁帶靴，她認為內裡的亮片洋裝是比較優雅的感覺，而外罩的小羊皮外套又有頹廢搖滾的感覺，兩者搭配起來「有點mix&match，有點小衝突，但是很酷！」

在酷帥性格的全黑造型中，她手上則拎了STUDIO 12亮片手袋點亮整體造型，她大力推薦這款亮眼的小包包，直呼很可愛，不管是聖誕派對或是跟朋友聚會，拿上這顆立刻就是亮點，拿來送人也適合。她還特別測試過容量，放入AirPods、信用卡、鑰匙都沒問題，笑說「不要看它那麼小，還是可以放很多東西」。

而近來新戲不斷、人氣再飆升的林柏宏則是以今年秋冬最流行的「美拉德」穿搭現身，從Shearling皮革外套、燈芯絨長褲到皮靴都選擇棕色系，再以SIGNATURE手袋作為點綴，帥氣感十足。他透露自己本來就很喜歡棕色系色調，尤其喜歡身上的Shearling皮革外套，覺得一穿上就很挺拔，有點紳士風又有點硬漢感，是他平時就很喜歡的風格。

被問到推薦送禮，他力推自己也很喜歡的另一款恐龍造型REXY手袋，是比較低調的霧面黑色，加上造型很可愛，他覺得在聖誕節時拿上這個包就很棒，他更透露如果是去過聖誕節，他會在包包裡裝上一台底片相機，拍一些驚喜照片、紀錄生活。

被問到聖誕節的計畫，兩人不約而同都說想跟家人朋友一起度過，Julia表示已經很久沒有跟家人一起過聖誕節，應該會把時間留給家人，晚上一起吃聖誕大餐；而林柏宏也是希望可以跟家人、朋友一起吃個飯，再外出逛逛感受一下聖誕節的氣氛。林柏宏更透露自己收過印象最深刻的聖誕禮物是一台吸塵器，他開玩笑稱「可能覺得我家裡需要打掃一下」，但其實收到也很開心，「畢竟吸塵器也是價值不菲！」