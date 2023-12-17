LV 36萬未上市包潘瑋柏、羅志祥先搶到　改版Speedy包變柔軟了

▲潘瑋柏在長沙站巡迴演唱會期間，背著明年1月才會上市的LV Speedy BANDOULIÈRE 40包，362,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

走在流行尖端的潘瑋柏與羅志祥，近日不約而同曬出LV（Louis Vuitton，路易威登）的亮色包，原來是LV男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）操刀設計的2024春夏Speedy BANDOULIÈRE 40包款，承襲經典的梯形線條，但採用了柔軟的粒面小牛皮打造，內襯小羊皮，整體包身不再如過往硬挺，使用者可以手拿姿勢收起折疊底部，預計明年1月4日才會上市，兩人已快手先搶到了。



▲羅志祥穿著LV外套秀LV最新Speedy包，身後草間彌生、Supreme、村上隆的作品也很吸睛。（圖／翻攝showlo IG）

潘瑋柏選背黃色款的LV全新改版Speedy包，羅志祥則穿著LV外套曬紅色包，兩款均為Speedy BANDOULIÈRE 40包，要價362,000元，除了包身柔軟，另一特色是Monogram圖案以絲網印刷工藝製作，呈現猶如手繪般的模糊效果，全出自LV男裝創意總監菲董的點子。



▲菲董在LV 2024早秋男裝秀上，戴Tiffany為他打造的愛心造型鑲鑽墨鏡。（圖／翻攝pharrell IG）

引領潮流的菲董，剛於香港發表他為LV男裝設計的2024早秋男裝系列，身為時尚指標人物，他於大秀當天戴上全新鑽石墨鏡吸睛，為Tiffany & Co.為他訂製的愛心造型墨鏡，過去Tiffany也曾為他打造水滴型、蛋型的鑲鑽鏡框，讓他華麗登場。

