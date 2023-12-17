fb ig video ETtoday search mobile

LV 36萬未上市包潘瑋柏、羅志祥先搶到　改版Speedy包變柔軟了

>

▲▼潘瑋柏,羅志祥,菲董LV 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏在長沙站巡迴演唱會期間，背著明年1月才會上市的LV Speedy BANDOULIÈRE 40包，362,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

走在流行尖端的潘瑋柏與羅志祥，近日不約而同曬出LV（Louis Vuitton，路易威登）的亮色包，原來是LV男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）操刀設計的2024春夏Speedy BANDOULIÈRE 40包款，承襲經典的梯形線條，但採用了柔軟的粒面小牛皮打造，內襯小羊皮，整體包身不再如過往硬挺，使用者可以手拿姿勢收起折疊底部，預計明年1月4日才會上市，兩人已快手先搶到了。

▲▼潘瑋柏,羅志祥,菲董LV 。（圖／翻攝IG）
▲羅志祥穿著LV外套秀LV最新Speedy包，身後草間彌生、Supreme、村上隆的作品也很吸睛。（圖／翻攝showlo IG）

潘瑋柏選背黃色款的LV全新改版Speedy包，羅志祥則穿著LV外套曬紅色包，兩款均為Speedy BANDOULIÈRE 40包，要價362,000元，除了包身柔軟，另一特色是Monogram圖案以絲網印刷工藝製作，呈現猶如手繪般的模糊效果，全出自LV男裝創意總監菲董的點子。

▲▼潘瑋柏,羅志祥,菲董LV 。（圖／翻攝IG）
▲菲董在LV 2024早秋男裝秀上，戴Tiffany為他打造的愛心造型鑲鑽墨鏡。（圖／翻攝pharrell IG）

引領潮流的菲董，剛於香港發表他為LV男裝設計的2024早秋男裝系列，身為時尚指標人物，他於大秀當天戴上全新鑽石墨鏡吸睛，為Tiffany & Co.為他訂製的愛心造型墨鏡，過去Tiffany也曾為他打造水滴型、蛋型的鑲鑽鏡框，讓他華麗登場。
 

►許光漢抬頭紋見客都帥！　躍升Tiffany大使電暈粉絲

►LV免費貼圖快下載！從聖誕用到過年　DIOR法式插畫更時髦

關鍵字：

潘瑋柏, 羅志祥, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 菲董, Tiffany & Co.

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

童裝業績王Why and 1／2全面結束營業！　網傳任何特賣都是假的

童裝業績王Why and 1／2全面結束營業！　網傳任何特賣都是假的

陀飛輪錶長出4立體空間　MB＆F大膽顛覆機械各個有玄機　

陀飛輪錶長出4立體空間　MB＆F大膽顛覆機械各個有玄機　

TAG Heuer前3貴的千萬錶襲台　實驗室培育鑽陀飛輪閃爆

TAG Heuer前3貴的千萬錶襲台　實驗室培育鑽陀飛輪閃爆

許光漢抬頭紋見客都帥！　躍升Tiffany大使電暈粉絲 卡地亞迷你包從聖誕節紅到過年　肩包變腰包超時髦 Jennie纖腰被偷親粉絲竟大呼可愛！　狗兒幫吹髮的聖誕照Q爆 Seiko熊貓錶帥翻　迎製錶百周年計時錶先發 俄凱薩琳女皇的331克拉藍寶台北現蹤　藏家18億讓藏 周杰倫當時尚大咖　套瀟灑綠裝擒Dior代言 法國精品聖誕髮飾3,000元入手　母女交換戴歡樂過節

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面