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泰勒絲73,000元壽星裝秒斷貨　「花邊教主」皮裙上下全開辣翻

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▲▼泰勒絲與花邊教主 。（圖／CFP）

▲泰勒絲（右）辦慶生會，勾著「花邊教主」布蕾克萊芙莉一起亮相。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

西洋音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與高顏值姊妹淘們每回在紐約聚會，總變成狗仔搶拍現場，日前她歡慶34歲生日也不例外，被捕捉到與「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）手牽手走進慶生會，兩人不約而同都穿黑色洋裝，壽星是閃亮亮的73,000元星月圖案迷你裙，布蕾克萊芙莉則以緊身皮革洋裝展現火辣身材，兩件適合派對的洋裝一曝光立刻斷貨，兩人的帶貨力驚人。

▲▼泰勒絲與花邊教主 。（圖／CFP）
▲泰勒絲身穿倫敦品牌Clio Peppiatt要價約73,000元的星月圖案洋裝搭配皮草。（圖／CFP）

2023年是泰勒絲豐收的一年，不僅與男友NFL酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce）感情甜蜜蜜、演唱會成功，還登上《Time》（時代雜誌）年度風雲人物封面，成為96年來首位單獨獲選的藝人，愛情事業兩得意，她同時是時尚指標人物，日前慶祝34歲生日，選穿倫敦品牌Clio Peppiatt 名為Lucinda的黑洋裝，彈力網布裙上綴滿施華洛世奇水晶與珠飾，呈現閃閃發光的星星與彎月圖案，她穿著亮相立刻引起搶購，精品電商平台NET-A-PORTER各尺碼已售罄。

▲▼泰勒絲與花邊教主 。（圖／CFP）
▲布蕾克萊芙莉穿Michael Kors緊身皮洋裝，展現火辣身材。（圖／CFP）

泰勒絲好友布蕾克萊芙莉於慶生會當天，則穿美國設計師品牌Michael Kors低胸開高衩皮洋裝搭配高筒靴，盡顯傲人的曼妙曲線，她與「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）結婚12年以來育有4個孩子，堪稱辣媽界的代表人物。
 

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關鍵字：

泰勒絲, 花邊教主, 布蕾克萊芙莉

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