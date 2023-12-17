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賽琳娜套裝凸腹遭酸「懷孕」　百萬鑽石耳環襯企業家風采

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▲▼賽琳娜 。（圖／CFP）

▲賽琳娜日前穿MIU MIU套裝搭配Hearts On Fire鑽石耳環出席自創品牌Rarebeauty活動。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

在IG上有4.2億粉絲追蹤的美國女星賽琳娜（Selena Gomez），除了活躍演藝圈，也是成功的企業家，日前在紐約出席自創美妝品牌Rare Beauty活動，以MIU MIU黑白人字紋迷你裙套裝出席宣傳，俐落又不失俏麗，未料行走之間腹部顯得微凸，被網友毒舌問：「懷孕了嗎？」

▲▼Hearts On Fire賽琳娜 。（圖/公關照）
▲賽琳娜的黑白裝扮靠Hearts On Fire鑽石耳環增添亮點。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

賽琳娜的身材經常被網友做文章，但她已更懂得表達自己，強調每個人都有專屬自己的美，不想再被所謂的「標準身材」綁架，因此容易顯胖的毛呢裝她也勇於嘗試，出席自家品牌Rare Beauty便以黑色高領配上MIU MIU套裝亮相，露出一雙美腿吸睛。

▲▼Hearts On Fire賽琳娜 。（圖/公關照）

▲Hearts On Fire Vela Twisted 白K金鑽石耳環，主鑽約1.00克拉1,811,000元起。

黑白造型仍需亮點，賽琳娜選擇梳高頭髮綁成公主頭，搭配美國鑽石品牌Hearts On Fire的新作Vela Twisted白K金鑽石耳環，弧線包圍單顆約1克拉鑽石的長耳環價格約1,811,000元起，完美襯托她的自信風采。
 

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關鍵字：

賽琳娜, MIU MIU, Hearts On Fire

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