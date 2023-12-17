fb ig video ETtoday search mobile

高圓圓極簡穿搭仙氣飄飄　12萬包、冠冕造型珠寶襯清新氣質

>

▲▼ 高圓圓Chaumet 。（圖／公關照）

▲高圓圓背CELINE柔軟牛皮革HELOISE包，120,000元。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星高圓圓2014年與趙又廷結婚，育有女兒Rhea，44歲的她當媽媽後依然仙氣飄飄，私服偏愛極簡的素色穿搭，連搭配名牌包款或珠寶都不過分高調。近日她現身重慶街頭，V字直條紋針織衫配上CELINE要價12萬元的最新包款，網友以「知性內斂，低調優雅」8字形容她，再適合不過。

▲▼ 高圓圓Chaumet 。（圖／公關照）
▲高圓圓佩戴CHAUMET Joséphine Aigrette珠寶展現清新風格。（圖／gaoyuanyuan_gyy IG）

高圓圓在重慶街頭所背的CELINE棕色新包，為柔軟小牛皮製成的HÉLOÏSE包，包身點綴品牌標誌性的TRIOMPHE標誌，是線條流暢的簡潔包款唯一的裝飾，其肩背帶可調整長短。

▲▼ 高圓圓Chaumet 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Joséphine Aigrette 18K 白金鑽石吊墜，鑲嵌1顆梨形海藍寶石，176,000元。（圖／翻攝CHAUMET官網）

當天除了12萬元的新包吸睛，高圓圓同時戴上小巧優雅的珠寶增添亮點，佩戴法國珠寶品牌CHAUMET致敬品牌貴客約瑟芬皇后、造型源自冠冕的Joséphine Aigrette項鍊與戒指，優美的鑲鑽V字弧線鑲嵌單顆梨形海藍寶石，配上她的白色針織衫格外出色。
 

▲▼ 高圓圓Chaumet 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Joséphine Aigrette 18K白金戒指，鑲嵌1顆0.60克拉的梨形海藍寶石，260,000元。

►劉詩詩懶理婚變傳言　貓熊項鍊上身媽咪變少女

►LV 36萬未上市包潘瑋柏、羅志祥先搶到　改版Speedy包變柔軟了

 

關鍵字：

高圓圓, Chaumet, CELINE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

泰勒絲73,000元壽星裝秒斷貨　「花邊教主」皮裙上下全開辣翻

泰勒絲73,000元壽星裝秒斷貨　「花邊教主」皮裙上下全開辣翻

LV 36萬未上市包潘瑋柏、羅志祥先搶到　改版Speedy包變柔軟了

LV 36萬未上市包潘瑋柏、羅志祥先搶到　改版Speedy包變柔軟了

童裝業績王Why and 1／2全面結束營業！　網傳任何特賣都是假的

童裝業績王Why and 1／2全面結束營業！　網傳任何特賣都是假的

陀飛輪錶長出4立體空間　MB＆F大膽顛覆機械各個有玄機　 TAG Heuer前3貴的千萬錶襲台　實驗室培育鑽陀飛輪閃爆 許光漢抬頭紋見客都帥！　躍升Tiffany大使電暈粉絲 卡地亞迷你包從聖誕節紅到過年　肩包變腰包超時髦 Jennie纖腰被偷親粉絲竟大呼可愛！　狗兒幫吹髮的聖誕照Q爆 Seiko熊貓錶帥翻　迎製錶百周年計時錶先發 俄凱薩琳女皇的331克拉藍寶台北現蹤　藏家18億讓藏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面