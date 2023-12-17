高圓圓極簡穿搭仙氣飄飄　12萬包、冠冕造型珠寶襯清新氣質

▲高圓圓背CELINE柔軟牛皮革HELOISE包，120,000元。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星高圓圓2014年與趙又廷結婚，育有女兒Rhea，44歲的她當媽媽後依然仙氣飄飄，私服偏愛極簡的素色穿搭，連搭配名牌包款或珠寶都不過分高調。近日她現身重慶街頭，V字直條紋針織衫配上CELINE要價12萬元的最新包款，網友以「知性內斂，低調優雅」8字形容她，再適合不過。



▲高圓圓佩戴CHAUMET Joséphine Aigrette珠寶展現清新風格。（圖／gaoyuanyuan_gyy IG）

高圓圓在重慶街頭所背的CELINE棕色新包，為柔軟小牛皮製成的HÉLOÏSE包，包身點綴品牌標誌性的TRIOMPHE標誌，是線條流暢的簡潔包款唯一的裝飾，其肩背帶可調整長短。





▲CHAUMET Joséphine Aigrette 18K 白金鑽石吊墜，鑲嵌1顆梨形海藍寶石，176,000元。（圖／翻攝CHAUMET官網）

當天除了12萬元的新包吸睛，高圓圓同時戴上小巧優雅的珠寶增添亮點，佩戴法國珠寶品牌CHAUMET致敬品牌貴客約瑟芬皇后、造型源自冠冕的Joséphine Aigrette項鍊與戒指，優美的鑲鑽V字弧線鑲嵌單顆梨形海藍寶石，配上她的白色針織衫格外出色。



▲CHAUMET Joséphine Aigrette 18K白金戒指，鑲嵌1顆0.60克拉的梨形海藍寶石，260,000元。