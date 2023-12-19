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台北Tiffany Café夢幻開箱！米其林名廚掌舵、套餐千元起　訂位滿到明年初

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▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲亞洲第一家Tiffany Blue Box Café，於新光三越信義新天地A9館2樓登場。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

傳奇女星奧黛麗赫本主演的《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany's）為影史經典，如今在Tiffany & Co.享用早餐不是夢，亞洲首家Blue Box Café Taipei落腳新光三越信義新天地A9館2樓，今正式開幕，承襲紐約第五大道總店的設計精髓，所有家具家飾皆以品牌經典Tiffany Blue色調打造，並使用Tiffany T True系列餐具，呈獻精緻美味的早餐、下午茶及季節性菜單，以及各式調酒及無酒精飲品，超級夢幻！

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲Blue Box Café Taipei傳承紐約第五大道總店設計元素，所有家具家飾皆以品牌經典 Tiffany Blue 色調打造。

Blue Box Café Taipei設於Tiffany新光三越信義新天地A9館專賣店之內，走進立刻被優雅氛圍環繞，首先映入眼簾的主牆面裝飾著美國藝術家莫莉哈奇（Molly Hatch）創作的69 件手繪瓷盤組成藝術品，抬起頭則可見滿滿的Tiffany Blue Box，吧台區則以被譽為希望之石的天河石打造而成；內部共有28個座位，Tiffany色調椅子、抱枕，以及以法國瓷器之都Limoges的瓷土製成的Tiffany T True系列餐具，都讓人直呼想要，目前已開放線上訂位，但已滿到明年1月初。

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲牆面上的裝置藝術由 69 件手繪瓷盤組成，出自美國藝術家莫莉哈奇之手。

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲奧黛麗赫本主演的《第凡內早餐》，她在Tiffany第五大道旗艦店前的一幕成為經典。

眾人關心的Blue Box Café Taipei菜色，由主理台北米其林一星餐廳的林明健主廚（Chef Kin）擔任顧問，提供早餐、下午茶與季節性菜單。標誌性的早餐「Breakfast at Tiffany’s」有酥脆可頌搭配自製新鮮果醬、法式炒蛋等，一套1,480元；下午茶時段則是鹹甜點均備的英式三層下午茶，搭配咖啡與Blue Box Café 專屬調配的Bellocq貝洛克茶，每人1,580元；而季節性菜單，則是主廚林明健展現廚藝的舞台，融入在地食材與文化精髓，有二道式或三道式套餐可供選擇。

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲主理台北米其林一星餐廳的林明健主廚擔任Blue Box Café Taipei顧問，此為下午茶組。

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲Blue Box Café Taipei 早餐組。

▲▼ Tiffany Blue Box Cafe 。（圖／公關照）

▲Blue Box Café Taipei 季節性菜單。

▲▼寶格麗東京飯店 。（圖／公關照）

▲東京寶格麗飯店的義大利餐廳 Il Ristorante - Niko Romito節日菜單。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼寶格麗東京飯店 。（圖／公關照）

▲東京寶格麗飯店義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito獲2024年東京米其林指南評鑑獲得米其林一星殊榮。

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）旗下飯店與渡假村經營有成，位於東京寶格麗飯店的義大利餐廳 Il Ristorante - Niko Romito開幕僅8個月，已在2024年東京米其林指南評鑑獲得米其林一星殊榮，擔任主廚兼米其林三星餐廳 Reale經營者Niko Romito自2017年起與寶格麗飯店及渡假村開始合作，擅長將義大利經典美食融合巧思而獲肯定，近期更為聖誕節與新年規劃節日菜單吸引美食愛好者。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany Blue Box Café, BVLGARI, 寶格麗, Tiffany Café

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