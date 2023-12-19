運動品牌「5款夯包」比鞋還搶手！　PUMA小包根本Loewe平替

實習記者施至真／綜合報導

各大運動品牌的配件單品越做越好看，今天就來推薦5款比鞋類還要搶手的包款，從造型酷帥的大包，到最適合裝可愛的水桶包一次告訴你，PUMA這款小包甚至可以當成Loewe平替款，包控小資族必須手刀購買。

＃PUMA Sense手提小包，1,980元

PUMA這款Sense手提小包實在太吸睛，包體使用微彎月版型，包面壓印代表品牌的「P」字LOGO；肩帶使用銀色壓紋寬版短背帶，就連拉鍊都綴以豹型壓紋，細節非常足夠，整體造型甚至和Loewe Luna手袋十分相似，推薦小資族作為平替款使用！

▲（左）PUMASense手提小包和（右）Loewe Luna手袋十分相似。（圖／翻攝PUMA官網）

＃Nike Sportswear人造毛皮托特包，2,450元

誰還沒跟上今年的大包時尚！Nike Sportswear人造毛皮托特包使用柔軟絨毛，包面標誌性的「勾」形LOGO大方展露，極具辨識度；採用可調式肩背帶搭配雙提把，方便外出時變換攜帶方式，推薦給喜歡短旅行的朋友這顆必備包款。

▲背上Nike Sportswear人造毛皮托特包，旅行、出遊都適合。（圖／翻攝Nike官網）

＃adidas ALWAYS ORIGINAL 肩背包，2,290元

潮人必收adidas這款ALWAYS ORIGINAL肩背包，三角形包型設計，可肩背、手提，附上超萌的方形小零錢包，為包包增加設計感；使用若隱若現的adidas Originals LOGO，並在肩帶處加上經典三線條紋設計，無論上班、上課，還是約會、運動，只要背上這款包，就能吸引目光！

▲adidas ALWAYS ORIGINAL 肩背包潮人必備。（圖／翻攝愛迪達官網）

＃adidas羊羔毛肩背包，1,490元

要不是包面繡上adidas Originals經典LOGO，實在很難相信這麼可愛的羊羔毛肩背包出自運動品牌！整體以白灰配色為主，尼龍肩帶印有adidas字樣，肩帶與包體銜接處，使用白色圓環連接，集混搭時尚與實用設計於一身，冬天收到一顆，絕對讓你愛不釋手。

＃FILA 毛絨小水桶包，3,280元

個子嬌小的朋友會喜歡FILA這款毛絨小水桶包，同樣使用白色羊羔毛作為包面主體，兩用設計可肩背、可手提，不算大容量但絕對實用，無論送給朋友裝可愛，還是當成孩子的聖誕禮物都適合。

▲FILA 毛絨小水桶包大人小孩都適合拿來裝可愛。（圖／翻攝FILA官網）