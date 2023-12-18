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《歡迎回到三達里》人間清醒8金句：裝開心是工作賺錢時才需要做的事

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實習記者施至真／綜合報導

Netflix人氣韓劇《歡迎回到三達里》，找來池昌旭、申惠善這對人氣男女神來飾演歡喜冤家，滿滿CP感一開播就話題度爆表！以下盤點劇中「人間清醒」8金句，從生活、工作到感情，每句都充滿意義，值得細細品嚐。

＃因為我看起來若無其事，所以就不需要感到歉疚嗎？那是要我怎樣？哭哭啼啼嗎？

＃你踩過屎嗎？雖然踩到的時候覺得噁心又厭煩，但也不能因此毀掉一天，必須趕快擦乾淨，繼續該做的事。

＃裝開心、裝沒事，一點都不像你，那是工作賺錢時才需要做的事。

▲金句。（圖／翻攝IG@netflixtw）

▲《歡迎回到三達里》人間清醒金句，值得細細品味。（圖／翻攝IG@netflixtw，下同）

＃人生在世總會遭遇許多風波，就算你獨自思考，沒有答案的事情還是沒有答案，只會讓你一直浮現奇怪的想法。

＃我把這個（案子）也讓給你，你就用我的概念，試試看吧，偷別人的點子，你認為能走多遠？

＃你懂她嗎？知道她是如何爬到今天的地位嗎？別拿我這種悠閒度日的人和他比，會讓人不爽。

▲金句。（圖／翻攝IG@netflixtw）

＃我偶爾會難過，因為你逐漸變得像不同世界的人，但還是……每天都支持著你。

＃絕對別貪心，能憋氣多久就在水裡待多久，在看似平靜、實則充滿危機的大海中，只在呼吸能承受的範圍內努力，當你再也撐不下去時，就回到一開始的水面，調整呼吸。

▲金句。（圖／翻攝IG@netflixtw）

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▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

歡迎回到三達里, 金句, Netflix, 池昌旭, 申惠善

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