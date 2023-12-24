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5部熱映電影大人小孩一起看！《旺卡》甜到心坎、《星願》陪跨年最夢幻

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實習記者施至真／綜合報導

近期多部適合大人、小孩一起看的口碑好電影陸續上映，包括甜到心坎的《巧克力冒險工廠》前傳《旺卡Wonka》、感動到眼淚流不停的《BIG》、迪士尼最新公主電影《星願Wish》，影迷不妨把這幾部電影列入聖誕、跨年待辦清單，去電影院一探究竟！

▲電影推薦。（圖／翻攝ig）

▲近期熱映《旺卡》、《星願》陪跨年最夢幻。（圖／翻攝自IMDB，IG@disney）

推薦電影1：《旺卡》

由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演《巧克力冒險工廠》前傳《旺卡Wonka》，上映後票房表現相當亮眼。片中以歌舞為重心，並講述旺卡在開設巧克力冒險工廠之前，是如何在群雄割據的巧克力城市當中脫穎而出，前往夢想之地的故事。

推薦電影2：《水行俠 失落王國》

萬眾期盼的《水行俠 失落王國》即將上映！預告中「水行俠」傑森摩莫亞不僅成為新手奶爸，享受愉快的天倫之樂，超級大反派「黑蝠鱝」也在預告中強勢回歸！究竟亞特蘭提斯國度會面對什麼樣的挑戰呢？有興趣的朋友快趁著聖誕、跨年假期，去電影院一探究竟。

推薦電影3：《BIG》

「在癌症病房裡，每一個孩子都想活。」魏德聖導演最新電影《BIG》描述816病房內，6個家庭從彼此衝突到最後相互包容支持的溫馨故事。無論是孩子身上和病魔纏鬥的「勇士印記」，還是重回平凡生活的願望，都讓你笑淚齊發，帶著暖心力量走出戲院！

▲電影推薦。（圖／翻攝ig）

▲電影《BIG》中，田中千繪和范逸臣飾演失和夫妻。（圖／翻攝ig＠big816movie）

推薦電影4：《魔髮精靈：樂團在一起》

完美凸顯樂團音樂的《魔髮精靈：樂團在一起》，隨著劇情推進，從1970年代到21世紀初期音樂，一次聽過癮！絕對是讓你刷新感官體驗，沉浸其中的動畫電影。

推薦電影5：《星願Wish》

迪士尼100周年迎來最新迪士尼公主電影！帶著大人、小孩一起見證星星的魔力與許願的力量，並由17歲少女艾霞與寵物山羊一起展開魔法冒險之旅，最後了解到，原來懷有真心的願望是最強大的力量。

►《旺卡》甜到心坎8金句：最重要是與你分享巧克力的人

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：

電影, 旺卡, 水行俠, BIG, 魔髮精靈, 星願

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