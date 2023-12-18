宜得利1300坪敦北旗艦店12／22開幕　獨賣「奶黃包」超可愛

記者蔡惠如／綜合報導

宜得利近期將在台北開幕旗下廣達1300坪的首間敦北旗艦店，其位置就座落在IKEA小巨蛋城市店旁邊，其實宜得利敦北店已在該商圈經營多時，但改裝前面僅約300多坪，近期改裝擴大，將以破千坪的旗艦店規格現身，加上有1800坪規格的IKEA門市，敦北南京商圈的居家消費部落漸漸成形。

▲敦北南京東交叉口的微風南京商圈，集結IKEA小巨蛋、無印良品與宜得利成為不少民眾採買家居商品的選擇。（圖／記者湯興漢攝）

日本家居品牌宜得利宣布，台灣首家旗艦店即將登場，座落於台北敦化北路、南京東路口，緊鄰茹曦酒店B1，預計在12／22正式開幕。業者表示，1300坪的敦北店會巧妙融合台灣近年「小而巧」的生活風潮，提供更多台日同步販售、兼具收納及機能的商品，並引進日本企劃的「生活風格展示間」，為顧客帶來更多生活空間提案。

隨著城市居住帶來的空間挑戰，居住型更有邁向多元化的趨勢，宜得利預計在旗艦店引進在日本受到歡迎的「Live in Comfort」系列商品，包括Natural Vintage、Simple Modern、Nature Modern等多種風格、具有設計美感的家具家居商品，要與IKEA打出「同類求異」的策略。

而該商圈本就是台北民眾喜歡採買居家商品的熱點，因為有捷運與大量公車可以抵達，吸引了租屋族、年輕家庭與多樣化的來客，人流也很穩定，現除了有IKEA的北歐風格之外，也能在宜得利買到日系設計的商品，相信對人流會有加成效果。民眾蔣先生表示：「本來去IKEA就也會到宜得利一起看，而且也有無印良品，居家商品感覺能一次買足。」

宜得利表示，敦北店提供約6000種品項，其中還包括多款獨家販售商品，包含引起網路熱議的QQ肉包姊妹品「奶皇包」，還有與日本同步販售的羽絨子母被、用途多元的3 WAY保暖毛毯。同時因應國人歲末年初換新的居家布置需求，也引進多款日本同步窗簾，具有豐富的花色和機能選擇，主打平易近人的價格登場。「人氣露營用品區」也特別引進露營系列商品，且將推出獨賣商品限量蝴蝶椅。

▲西門町肯德基確定由POP MART接手，開設全球第三間旗艦店。（圖／業者提供）

在西門町屹立數十年的地標「肯德基台北峨眉餐廳」在2021年正式歇業之後，該店店面就一直無人進駐，直到今年5月才有開始動工的跡象，之前曾外傳將有玩具店進駐，近期公開新主人，將由潮玩品牌POP MART接手，配合西門町風情打造3層樓復古劇院外觀，是該品牌繼首爾、東京後的第三間全球旗艦店，預計12／29對外開幕。

POP MART西門町旗艦店各樓層外部裝飾有不同巧思，二樓有LED以跑馬燈形式，讓人氣角色輪番現身跟路過民眾打招呼；三樓則有著2公尺高的SKULLPANDA公仔，站在窗台俯瞰整個西門廣場；四樓外的招牌寫著「Hello 108」 ，就是西門町的郵遞區號，五樓的大時鐘則會在每日營業時間的整點報時。

該旗艦店總面積達150坪，展出高達上千款潮玩，12／29開幕當日將發售限定商品，包含CLOT聯名款「MEGA α SKULLPANDA 1000% CLOT」，消費滿5,000元即可用32,800元加價購；奇幻電影《牠》聯名的「MOLLY 小丑回魂」，消費滿3,000元可用6,980元加價購。

▲「MOLLY 小丑回魂」MOLLY化身詭譎小丑；CLOT聯名款「MEGA α SKULLPANDA 1000% CLOT」均採線上抽選。

其他包括「BABY MOLLY 黑鐵色」、「Hirono Simper手辦」、「MEGA SPACE MOLLY 1000% Trevor Andrew」、「MEGA SPACE MOLLY 400% 米妮」、「MEGA SPACE MOLLY藍寶堅尼汽車訂製版」、「MEGA SKULLPANDA 蜷川實花聯名400%」、「MEGA SPACE MOLLY 1000% 可口可樂」等都將現身開幕限定款式內，以上均有數量限制，並採線上抽選方式販售。

▲「BABY MOLLY 黑鐵色」、「Hirono Simper手辦」均採線上抽選方式販售。