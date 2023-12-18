秋冬乾到脫屑？皮膚科醫師教「2+1保濕法」補水比面膜還有效

▲皮膚科醫師教「比面膜還有效」的補水保濕秘訣，幫你擺脫秋冬乾燥肌。（圖／翻攝IG @innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／IG@innisfreeofficial

一到秋冬，你的肌膚又乾燥到緊繃、脫屑甚至搔癢、敏感了嗎？敷再多面膜依舊乾到上妝都卡粉？皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上就指出，肌膚乾燥缺水時敷面膜只是治標不治本，解決秋冬乾燥的關鍵是要深層保濕鎖水，不僅表皮濕潤而且還要補到肌膚內部。她就分享一套比敷面膜還有效的補水保濕方法，只要簡單2+1個步驟，就能讓肌膚水潤到和乾紋說再見。

＃甘油＋保濕封閉霜



首先劉醫師表示需要用到甘油加一個保濕封閉霜，這樣的組合就相當於是往土壤裡誰了水再蓋上一層膜，這樣水分才不會蒸發。先用清水潑洗臉部兩三下，擦乾臉上多餘水分後直接塗抹甘油，如果手邊有小分子玻尿酸精華那更好，能夠透過表皮浸潤皮膚，塗好後立刻塗上封閉性保濕霜。

保濕霜最好選含有神經醯胺成分，尤其是神經醯胺1、3、6，這三種類型在神經醯胺家族裡能夠補充脂質、調節皮膚代謝，對於乾燥敏感和乾到脫屑的人來說，你的皮膚屏障不夠健康，而這些都是可以幫助修護、強健屏障的成分。

＃加濕器維持空氣濕度



秋冬較為乾燥，劉醫師建議保養完可以再搭配個加濕器，幫助保持空氣濕度維持在50～60%左右，因為甘油、玻尿酸都是抓水劑，空氣潮濕才能加強皮膚的長久濕潤。

【含有神經醯胺的保濕修護乳霜】

▲一理潤 神經醯胺舒敏集中修護霜，200ml，NT$800。



添加獨創「神經醯胺複合膠囊™」和「植萃神經醯胺™」，能更完整地將神經醯胺導入肌膚深層，達到深層保濕的效果，並能強化肌膚屏障，穩定緩解皮膚乾燥引起的搔癢不適。

▲寶拉珍選 抗老化清爽保濕修護霜，50ml，NT$1,395。



運用5重神經醯胺彷膚科技，能有效修護、增強肌膚屏障並提升肌膚天然鎖水力，使肌膚保持澎潤和健康，一次搞定肌膚修護、保濕、抗老，輕盈質地特別適合油性至混合肌膚，有抗初老和輕度抗老的效果。

▲L:a Bruket 300光采水潤面膜，50ml，NT$2,600。



結合益生元、益生菌與後生元，能豐潤同時保護肌膚的晚安面膜，輕盈、好吸收的乳霜質地，添加神經醯胺、玻尿酸和富含omega-6的燕麥脂。能改善肌膚缺水、暗沉問題，維持肌膚屏障功能與鎖水力，可取代乳霜作為最後一道保養步驟。

▲德卡 防禦修護舒緩霜延，50ml，NT$2,600。



蘊含穩膚成分－神經醯胺複合物，增強肌膚脂質，鎖住水分屏障，搭配再生草、塔斯馬尼亞披針葉與黃細心根漢積雪草，輔助滋潤補水強度，舒緩肌膚不適、改善乾燥脫屑、修護肌膚和強健肌膚抵禦力。